В двух российских регионах отразили воздушную атаку ВСУ Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую и Воронежскую области

Силы ПВО в ночь на 24 января перехватили и уничтожили украинские дроны в двух городах и трех районах Ростовской области и один БПЛА над Воронежской, сообщили в своих Telegram-каналах губернаторы регионов Юрий Слюсарь и Александр Гусев. Никто не пострадал.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним из районов Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат, — отметил Гусев.

По словам Слюсаря, украинские беспилотники атаковали два города в Ростовкой области — Каменск-Шахтинский и Донецк. Также БПЛА сбили над тремя районами — Каменским, Матвеево-Курганским, Чертковским, уточнил губернатор.

Утром 22 января пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 31 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, с 23:00 по московскому времени 21 января до 07:00 22 января были уничтожены 14 БПЛА: четыре — сбили над территорией Волгоградской области, по три — над Крымом и Ростовской областью, два — над Брянской областью, по одному — над Белгородской областью и Краснодарским краем.