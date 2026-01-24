Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Магазинное больше не купите: печенье на скорую руку — тает во рту!

Домашнее печенье по очень быстрому рецепту! Домашнее печенье по очень быстрому рецепту! Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Выпечка к чаю совсем не обязательно должна требовать уйму времени или редких продуктов из элитных супермаркетов. Иногда достаточно самых базовых ингредиентов из холодильника, чтобы создать настоящий шедевр, который исчезнет со стола быстрее, чем закипит чайник.

Возьмите 1 крупное куриное яйцо и взбейте его в миске с 100 г обычного сахара до появления легкой белой пены. Добавьте туда же 100 г очень мягкого сливочного масла, которое лучше достать из холода заранее. Тщательно разотрите массу обычной вилкой до однородного состояния.

Постепенно всыпьте в миску 250 г пшеничной муки и добавьте 1 ч. л. разрыхлителя. Добавьте 1 щепотку ванилина или немного молотой корицы, чтобы печенье пахло приятнее.

Быстро замесите руками мягкое тесто, которое не будет липнуть к ладоням. Теперь отщипывайте от него небольшие кусочки и катайте ровные шарики размером с грецкий орех. Выложите их на противень, где уже лежит пергамент, на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Слегка придавите каждый шарик пальцем, чтобы получились аккуратные лепешки.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте десерт ровно 15 минут. Печенье должно остаться светлым и нежным. Достаньте его из печи и дайте полностью остыть прямо на листе. Подавайте к горячему чаю, ароматному кофе или холодному молоку.

  • Совет: если вы хотите сделать печенье еще наряднее, перед запеканием обваляйте каждый шарик в сахарной пудре.

Читайте также: как приготовить классический яблочный пирог с хрустящей корочкой — на сайте NEWS.ru.

