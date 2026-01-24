Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 06:53

Одна инициатива Трампа вызвала сильное раздражение в Лондоне

Посол Келин: Британию раздражает идея Трампа создать Совет мира

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Идея президента США Дональда Трампа создать Совет мира вызвала раздражение у властей Великобритании, заявил посол России в королевстве Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, Лондон почувствовал, что ему предлагают совсем иной, новый миропорядок, к которому Запад еще не готов.

Идея создания «Совета мира» вызвала здесь сильное раздражение. [Премьер Британии Кир] Стармер фактически отказался в ней участвовать, — отметил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности направить $1 млрд (77 млрд рублей) в Совет мира. Эти средства могут быть взяты из российских активов, замороженных Соединенными Штатами, отметил глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ. При этом российский лидер подчеркнул особые отношения Москвы с палестинским народом, что служит мотивацией для такого шага.

До этого Путин сообщил, что получил личное обращение от своего американского коллеги. В нем содержится приглашение принять участие в работе так называемого Совета мира.

Британия
Лондон
Дональд Трамп
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Пентагоне рассказали, какой мир увидел Россию в конфликте на Украине
Ремонт в 2026-м подорожает на 25%: как сэкономить и не потерять в качестве
Бойцы ВСУ выдают своих, крах Зеленского: новости СВО к утру 24 января
Стало известно, как «схема Долиной» повлияла на вторичный рынок жилья
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 января: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 75 БПЛА
В двух российских регионах отразили воздушную атаку ВСУ
Стало известно, от чего Европа так и не смогла отказаться в России
В Британии рассказали о планах Мексики пересмотреть помощь Кубе из-за США
Юрист раскрыл, что грозит за продажу масок с изображением Безрукова
«Адская мясорубка»: российские силовики раскрыли обстановку под Запорожьем
Лень решает все: сделать домашние роллы очень просто
В США увидели панику Зеленского перед переговорами с Россией в ОАЭ
Российские хоккеисты подарили «Вегасу» победу над «Торонто»
В США высказались о возможном выходе Альберты из состава Канады
«Катастрофа»: глава ДТЭК оценил ситуацию с энергетикой Украины
Жуткие морозы до 40, сильные метели: погода в России 26 января — 1 февраля
Суд арестовал имущество генерала Булгакова и его близких на 180 млн рублей
Одна инициатива Трампа вызвала сильное раздражение в Лондоне
США назвали Россию постоянной угрозой для НАТО
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.