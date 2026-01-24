Одна инициатива Трампа вызвала сильное раздражение в Лондоне

Идея президента США Дональда Трампа создать Совет мира вызвала раздражение у властей Великобритании, заявил посол России в королевстве Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, Лондон почувствовал, что ему предлагают совсем иной, новый миропорядок, к которому Запад еще не готов.

Идея создания «Совета мира» вызвала здесь сильное раздражение. [Премьер Британии Кир] Стармер фактически отказался в ней участвовать, — отметил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности направить $1 млрд (77 млрд рублей) в Совет мира. Эти средства могут быть взяты из российских активов, замороженных Соединенными Штатами, отметил глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ. При этом российский лидер подчеркнул особые отношения Москвы с палестинским народом, что служит мотивацией для такого шага.

До этого Путин сообщил, что получил личное обращение от своего американского коллеги. В нем содержится приглашение принять участие в работе так называемого Совета мира.