Стало известно, как «схема Долиной» повлияла на вторичный рынок жилья Эксперт Кузнецова: «схема Долиной» не повиляла на объем ипотечных выдач в России

Так называемая «схема Долиной» на вторичном рынке жилья не смогла существенно повлиять на объем ипотечных выдач в России, заявила управляющий эксперт банковского центра аналитики и экспертизы Лаура Кузнецова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, покупатели при этом стали более внимательными и осмотрительными, что постепенно переориентирует спрос в сторону первичного рынка жилья.