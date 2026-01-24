Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 07:58

Стало известно, как «схема Долиной» повлияла на вторичный рынок жилья

Эксперт Кузнецова: «схема Долиной» не повиляла на объем ипотечных выдач в России

Так называемая «схема Долиной» на вторичном рынке жилья не смогла существенно повлиять на объем ипотечных выдач в России, заявила управляющий эксперт банковского центра аналитики и экспертизы Лаура Кузнецова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, покупатели при этом стали более внимательными и осмотрительными, что постепенно переориентирует спрос в сторону первичного рынка жилья.

Данная ситуация не оказала существенного влияния на объем ипотечных сделок в целом по стране. Однако покупатели стали более внимательными и осмотрительными: тщательнее оценивают все условия сделки и историю продавца. Это приводит к естественному перераспределению спроса в пользу первичного рынка, где выше юридическая прозрачность, — отметила Кузнецова.

