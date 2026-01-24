Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 07:07

В США высказались о возможном выходе Альберты из состава Канады

Глава Минфина США Бессент назвал канадскую Альберту партнером Вашингтона

Скотт Бессент Скотт Бессент Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press
Канадская провинция Альберта — естественный партнер Вашингтона, заявил американский министр финансов Скотт Бессент на фоне возможного референдума по ее отделению от Канады. В частности, глава ведомства обратил внимание, что жители Альберты отличаются своей любовью к независимости, передает РИА Новости.

Альберта является естественным партнером США и обладает значительными природными ресурсами. Жители Альберты — очень независимые люди. Ходят слухи о возможном проведении референдума о том, хотят ли они оставаться в составе Канады, — отметил министр.

Бессент подчеркнул, что жители Альберты стремятся к суверенитету. По его словам, они хотят то, что есть у Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что законодательное собрание штата Альберта одобрило петицию от организации Alberta Prosperity Project об отделении от Канады. Теперь инициаторы должны в течение четырех месяцев собрать почти 178 тыс. подписей, предварительно назначив финансового директора. В соцсетях проекта это решение назвали «огромной победой».

