Уиткофф мог представить Путину новый подход США по Украине AntiDiplomatico: Уиткофф мог показать Путину новый подход США по Украине

Во время встречи в Кремле спецпосланник президента США Стив Уиткофф мог озвучить президенту России Владимиру Путину изменившуюся позицию Белого дома по урегулированию конфликта на Украине, сообщает итальянское издание AntiDiplomatico. Журналисты обратили внимание на то, как быстро был организован визит.

Аналитики воспринимают это как решающий этап дипломатии, касающийся спорных моментов по территориальным вопросам и гарантиям безопасности Украины, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что основной темой переговоров в Кремле станет урегулирование ситуации вокруг Украины. Стороны также планируют обсудить приглашение России в Совет мира. С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Также стало известно, что Путин в начале встречи с Уиткоффом приветствовал его на английском языке. Он заявил, что рад вновь встретиться с американским политиком.

Тем временем оказалось, что предложенный Киевом проект плана по мирному урегулированию предполагает подписание договора о ненападении между РФ и Украиной. Документ предусматривает разработку механизма контроля линии соприкосновения с использованием спутникового мониторинга и формирование системы раннего оповещения о возможных нарушениях достигнутых договоренностей.