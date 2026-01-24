Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 06:34

Уиткофф мог представить Путину новый подход США по Украине

AntiDiplomatico: Уиткофф мог показать Путину новый подход США по Украине

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Во время встречи в Кремле спецпосланник президента США Стив Уиткофф мог озвучить президенту России Владимиру Путину изменившуюся позицию Белого дома по урегулированию конфликта на Украине, сообщает итальянское издание AntiDiplomatico. Журналисты обратили внимание на то, как быстро был организован визит.

Аналитики воспринимают это как решающий этап дипломатии, касающийся спорных моментов по территориальным вопросам и гарантиям безопасности Украины, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что основной темой переговоров в Кремле станет урегулирование ситуации вокруг Украины. Стороны также планируют обсудить приглашение России в Совет мира. С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Также стало известно, что Путин в начале встречи с Уиткоффом приветствовал его на английском языке. Он заявил, что рад вновь встретиться с американским политиком.

Тем временем оказалось, что предложенный Киевом проект плана по мирному урегулированию предполагает подписание договора о ненападении между РФ и Украиной. Документ предусматривает разработку механизма контроля линии соприкосновения с использованием спутникового мониторинга и формирование системы раннего оповещения о возможных нарушениях достигнутых договоренностей.

Стив Уиткофф
Владимир Путин
США
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Пентагоне рассказали, какой мир увидел Россию в конфликте на Украине
Ремонт в 2026-м подорожает на 25%: как сэкономить и не потерять в качестве
Бойцы ВСУ выдают своих, крах Зеленского: новости СВО к утру 24 января
Стало известно, как «схема Долиной» повлияла на вторичный рынок жилья
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 января: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 75 БПЛА
В двух российских регионах отразили воздушную атаку ВСУ
Стало известно, от чего Европа так и не смогла отказаться в России
В Британии рассказали о планах Мексики пересмотреть помощь Кубе из-за США
Юрист раскрыл, что грозит за продажу масок с изображением Безрукова
«Адская мясорубка»: российские силовики раскрыли обстановку под Запорожьем
Лень решает все: сделать домашние роллы очень просто
В США увидели панику Зеленского перед переговорами с Россией в ОАЭ
Российские хоккеисты подарили «Вегасу» победу над «Торонто»
В США высказались о возможном выходе Альберты из состава Канады
«Катастрофа»: глава ДТЭК оценил ситуацию с энергетикой Украины
Жуткие морозы до 40, сильные метели: погода в России 26 января — 1 февраля
Суд арестовал имущество генерала Булгакова и его близких на 180 млн рублей
Одна инициатива Трампа вызвала сильное раздражение в Лондоне
США назвали Россию постоянной угрозой для НАТО
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.