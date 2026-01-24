Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 января: инфографика

В ночь на 24 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 75 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов: 46 БПЛА — над территорией Ростовской области, 22 БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Воронежской области, один БПЛА — над территорией Брянской области, — уточнили в ведомстве.