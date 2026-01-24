Стало известно, от чего Европа так и не смогла отказаться в России

Стало известно, от чего Европа так и не смогла отказаться в России Евросоюз в 2025 году на четверть нарастил закупки российского обогащенного урана

Евросоюз за четыре года так и не смог отказаться от российского урана, следует из статистики Евростата. Согласно данным, которые приводит РИА Новости, в январе-ноябре 2025 года Россия оставалась одним из ключевых поставщиков, обеспечив почти десятую часть импорта ЕС.

Расчеты показывают, что за 11 месяцев 2025 года европейские страны увеличили закупки российского обогащенного урана на 25% в годовом выражении — до €180,9 млн. Это позволило России подняться на пятое место среди экспортеров, обогнав Канаду, и довести свою долю на рынке ЕС до 7,5%.

Крупнейшим поставщиком урана в ЕС сейчас является Великобритания с объемом поставок на €839,7 млн. Однако до введения антироссийских санкций лидером была Россия, так как в аналогичный период 2021 года на ее долю приходилось 36% всего европейского импорта обогащенного урана.

Ранее сообщалось, что поставки российского трубопроводного газа в ЕС в 2025 году снизились на 45% — на 13 млрд кубометров. Как следует из отчета Международного энергетического агентства, ситуация связана с прекращением транзита топлива через территорию Украины.