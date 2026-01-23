Россия стала меньше поставлять газ в Европу по трубопроводам МЭА: поставки российского трубопроводного газа в ЕС в 2025 году снизились на 45%

Поставки российского трубопроводного газа в ЕС в 2025 году снизились на 45% — на 13 млрд кубометров, следует из отчета Международного энергетического агентства. Там отметили, что ситуация связана с прекращением транзита топлива через территорию Украины.

Поставки российского газа по трубопроводам в Европейский союз сократились на 45% в 2025 году, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Германии опустились ниже отметки в 40%. На текущий момент они заполнены лишь на 39,7%. Всего с начала отопительного сезона страны ЕС отобрали из хранилищ около 44 млрд куб. м газа.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов заявил, что Россия может возобновить поставки газа в ЕС, но лишь при наличии инициативы со стороны Европы. По его словам, в краткосрочной перспективе это вряд ли возможно.

В то же время издание Politico сообщило, что Евросоюз, отказавшись от российского газа, оказался в энергетической зависимости от США. По информации газеты, замещение российских поставок американским сжиженным природным газом привело к уязвимости ЕС.