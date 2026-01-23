Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 11:12

Россия стала меньше поставлять газ в Европу по трубопроводам

МЭА: поставки российского трубопроводного газа в ЕС в 2025 году снизились на 45%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Поставки российского трубопроводного газа в ЕС в 2025 году снизились на 45% — на 13 млрд кубометров, следует из отчета Международного энергетического агентства. Там отметили, что ситуация связана с прекращением транзита топлива через территорию Украины.

Поставки российского газа по трубопроводам в Европейский союз сократились на 45% в 2025 году, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Германии опустились ниже отметки в 40%. На текущий момент они заполнены лишь на 39,7%. Всего с начала отопительного сезона страны ЕС отобрали из хранилищ около 44 млрд куб. м газа.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов заявил, что Россия может возобновить поставки газа в ЕС, но лишь при наличии инициативы со стороны Европы. По его словам, в краткосрочной перспективе это вряд ли возможно.

В то же время издание Politico сообщило, что Евросоюз, отказавшись от российского газа, оказался в энергетической зависимости от США. По информации газеты, замещение российских поставок американским сжиженным природным газом привело к уязвимости ЕС.

Россия
Европа
газ
поставки
трубопроводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе заговорили о новой эпохе без опоры на США
Записавшая фит со Снуп Доггом российская певица увязла в долгах
Отец пропавшего подростка отверг связь похищения с его бизнесом
Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов
«Пьяная мать — горе семье»: Слава опубликовала смелое видео
Американист назвал неочевидный способ давления США на Украину
Испанский клуб выгоняет российского футболиста Захаряна
В московском ЖК за сутки убили семь собак
Резкая оттепель идет на Москву, февраль будет жарким? Прогноз погоды
Власти Пензы раскрыли новые детали о пожаре на нефтебазе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air успешно приземлился
Названа причина сигнала бедствия следовавшего из Пхукета в Барнаул самолета
Полиция начала рейды после гибели покупателя в ТРК «Сити Молл»
«Остались только Эмираты»: в Совфеде объяснили смену переговорной площадки
«Проверяли всех»: Зорин об аресте звезды турецкого кино Ямана
Королевская семья Британии: новости, кто разбил сердце Эндрю
Сроки против бюджета: что сегодня важнее для инвестора
Психолог объяснила феномен синдрома послепраздничной адаптации у детей
Успенская учинила скандал на борту самолета
Стало известно, зачем США представили Путину нового участника переговоров
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.