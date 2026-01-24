Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 07:25

«Адская мясорубка»: российские силовики раскрыли обстановку под Запорожьем

Потери 110-й бригады ВСУ под Запорожьем стали исчисляться целыми взводами

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Командование ВСУ бросило в бой на Запорожском направлении 110-ю отдельную мехбригаду, потери которой уже стали исчисляться целыми взводами, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, само направление уже превратилось в «адскую мясорубку».

На Запорожском направлении, которое превратилось в адскую мясорубку, украинское командование бросило в бой 110-ю отдельную механизированную бригаду, чьи потери уже исчисляются целыми взводами, — отметил собеседник агентства.

Источник обратил внимание, что бригада состоит из измотанных и деморализованных людей. Он добавил, что бойцов гонят прямо под огонь российских войск ради удержания критических рубежей.

Сейчас бригаде противостоит неудержимый стальной кулак российских группировок «Днепр» и «Восток», методично выжигающий одну позицию за другой, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что около 3 тыс. военнослужащих ВСУ, попавших в окружение под Константиновкой в ДНР, столкнулись с угрозой обморожения. По информации источников, украинское командование оставило личный состав без должного снабжения, включая продовольствие и воду. Более 100 бойцов из 156-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ уже сложили оружие и сдались в плен. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Россия
Запорожская область
СВО
Украина
потери ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Пентагоне рассказали, какой мир увидел Россию в конфликте на Украине
Ремонт в 2026-м подорожает на 25%: как сэкономить и не потерять в качестве
Бойцы ВСУ выдают своих, крах Зеленского: новости СВО к утру 24 января
Стало известно, как «схема Долиной» повлияла на вторичный рынок жилья
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 января: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 75 БПЛА
В двух российских регионах отразили воздушную атаку ВСУ
Стало известно, от чего Европа так и не смогла отказаться в России
В Британии рассказали о планах Мексики пересмотреть помощь Кубе из-за США
Юрист раскрыл, что грозит за продажу масок с изображением Безрукова
«Адская мясорубка»: российские силовики раскрыли обстановку под Запорожьем
Лень решает все: сделать домашние роллы очень просто
В США увидели панику Зеленского перед переговорами с Россией в ОАЭ
Российские хоккеисты подарили «Вегасу» победу над «Торонто»
В США высказались о возможном выходе Альберты из состава Канады
«Катастрофа»: глава ДТЭК оценил ситуацию с энергетикой Украины
Жуткие морозы до 40, сильные метели: погода в России 26 января — 1 февраля
Суд арестовал имущество генерала Булгакова и его близких на 180 млн рублей
Одна инициатива Трампа вызвала сильное раздражение в Лондоне
США назвали Россию постоянной угрозой для НАТО
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.