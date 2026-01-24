Командование ВСУ бросило в бой на Запорожском направлении 110-ю отдельную мехбригаду, потери которой уже стали исчисляться целыми взводами, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, само направление уже превратилось в «адскую мясорубку».

Источник обратил внимание, что бригада состоит из измотанных и деморализованных людей. Он добавил, что бойцов гонят прямо под огонь российских войск ради удержания критических рубежей.

Сейчас бригаде противостоит неудержимый стальной кулак российских группировок «Днепр» и «Восток», методично выжигающий одну позицию за другой, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что около 3 тыс. военнослужащих ВСУ, попавших в окружение под Константиновкой в ДНР, столкнулись с угрозой обморожения. По информации источников, украинское командование оставило личный состав без должного снабжения, включая продовольствие и воду. Более 100 бойцов из 156-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ уже сложили оружие и сдались в плен. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.