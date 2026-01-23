Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 16:46

Тысячи окруженных бойцов ВСУ ждет холодная смерть в ДНР

Тысячи бойцов ВСУ ждет холодная смерть, речь об окруженных в Константиновке

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Около 3 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины, попавших в окружение под Константиновкой в ДНР, столкнулись с угрозой обморожения, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, украинское командование оставило личный состав без должного снабжения, включая продовольствие и воду. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Согласно сведениям канала, более 100 бойцов из 156-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ уже сложили оружие и сдались в плен. Причиной этому послужила невозможность согреться в условиях низких температур и отсутствия нормальных условий.

Оставшиеся в окружении подразделения вынуждены использовать для обогрева дизельные установки, что немедленно демаскирует их позиции. Тепловые следы от этих устройств становятся мишенью для российской авиации, которая наносит по ним точные удары.

Ранее сообщалось, что российские войска в течение недели освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. Симиновка под Харьковом и Новопавловка в ДНР были взяты под российский контроль подразделениями группировок войск «Север» и «Центр» соответственно. «Восток» и «Днепр» освободили Прилуки и Павловку в Запорожской области.

Россия
ДНР
ВСУ
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американец с болезнью Альцгеймера второй раз женился на супруге
Зеленский увидел в ВСУ фундамент для объединенных сил Европы
В АКОРТ заявили о снижении цен на молоко
Названы даты презентации новых устройств Apple
Экономист допустил снижение курса доллара до рекордно низких значений
После рейда «Здорового Отечества» с рынка в Одинцово выгнали нелегалов
Первая ракетка мира надела платье, посвященное критикующей Россию певице
Блокпост появился около школьного туалета в российском городе
Рособрнадзор назвал условие для отмены ЕГЭ
Куда сходить в Москве в выходные 24–25 января: День студента в столице!
В Госдуме призвали к последовательной отмене ЕГЭ
Критик Шпагин раскрыл, зачем Богомолову пост ректора Школы-студии МХАТ
Цифровая стройка без иллюзий: какие технологии реально работают
Турецкий певец Semicenk впервые выступит в Москве
«Истерические идеи»: член СВОП о предложении Каллас создать спецтрибунал
«Лишить власти»: в Британии пришли в ярость после выходки Зеленского
В МИД Ирана назвали точное число жертв беспорядков
«Полностью эстетик»: Ургант отправился в первый тур по США и Канаде
Названы 10 регионов России, где ожидаются аномальные морозы
В Германии начался процесс над объединением нацистов-сепаратистов
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.