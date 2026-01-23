Около 3 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины, попавших в окружение под Константиновкой в ДНР, столкнулись с угрозой обморожения, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, украинское командование оставило личный состав без должного снабжения, включая продовольствие и воду. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Согласно сведениям канала, более 100 бойцов из 156-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ уже сложили оружие и сдались в плен. Причиной этому послужила невозможность согреться в условиях низких температур и отсутствия нормальных условий.

Оставшиеся в окружении подразделения вынуждены использовать для обогрева дизельные установки, что немедленно демаскирует их позиции. Тепловые следы от этих устройств становятся мишенью для российской авиации, которая наносит по ним точные удары.

Ранее сообщалось, что российские войска в течение недели освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. Симиновка под Харьковом и Новопавловка в ДНР были взяты под российский контроль подразделениями группировок войск «Север» и «Центр» соответственно. «Восток» и «Днепр» освободили Прилуки и Павловку в Запорожской области.