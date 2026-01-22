Рецепт сладкой колбаски из печенья и какао: лакомство со вкусом ностальгии

Сладкая колбаска из печенья и какао — десерт, который полюбился многим еще в детстве. Он прост в приготовлении и требует минимум ингредиентов, но получается очень сладким и сытным. Делимся традиционным рецептом лакомства, которое вызовет у вас ностальгию.

Ингредиенты

Сдобное печенье — 400 г

Сливочное масло (в идеале 82%) — 180 г

Молоко (от 3,2% и жирнее) — 150 мл

Сахар — 150 г

Какао — 3 ст. л.

Способ приготовления

Разделите печенье на две части. Первую вручную разломайте на некрупные куски: они будут имитировать шпик. Вторую часть выложите в полиэтиленовый пакет и превратите в мелкую крошку с помощью скалки. Если есть блендер, воспользуйтесь им: это облегчит процесс, крошка получится более однородной.

Молоко влейте в сотейник и разогрейте, не доводя до кипения. Выложите в него масло и всыпьте какао, хорошо перемешайте, разбивая комочки. Помешивайте массу, не доводя до кипения, пока она не станет однородной.

Далее всыпьте в сотейник мелкую крошку из печенья, тщательно перемешайте до однородности, добиваясь густой, но пластичной массы. Если тесто слишком плотное, добавьте 1 ст. л. молока. Если же оно слишком жидкое, всыпьте еще 1 ст. л. какао или немного сдобной крошки.

Теперь вмешайте в тесто печенье, разломанное руками. У вас должно получиться упругое, пластичное и не растекающееся тесто.

Выложите тесто на пищевую пленку (можно заменить рукавом для запекания), сформируйте длинную колбаску, сверните пленку потуже и завяжите с обоих концов. Уберите десерт в холодильник минимум на пять-шесть часов (в идеале на ночь), затем снимите пленку.

Домашняя шоколадная колбаса готова!

