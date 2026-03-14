О-хо-хо, что за пирог мы нашли: творожная прелесть победит любую французскую выпечку

Иногда самые простые домашние пироги оказываются вкуснее модных десертов из кондитерских. Этот пирог из песочной крошки с творогом и черносливом именно такой. Хрустящая шоколадная крошка, нежная творожная начинка и сладкие кусочки чернослива — сочетание получается невероятно удачным. Пирог выходит ароматным, мягким внутри и слегка рассыпчатым сверху.

Ингредиенты: мука — 2500 г, сливочное масло (холодное) — 200 г, сахар — 150 г, какао — 30 г.

Для начинки: творог пастообразный — 300 г, яйца — 2 шт., сахар — 3–4 ст. л., сметана — 2 ст. л., манная крупа — 1 ст. л., чернослив — 1 горсть, сода — 1/2 ч. л., шоколад — для украшения.

Приготовление: муку смешайте с сахаром, добавьте холодное сливочное масло и перетрите руками до крупной крошки. Всыпьте какао и перемешайте.

Для начинки творог разомните с сахаром, добавьте яйца, сметану и щепотку соды. Всыпьте манную крупу и кусочки чернослива, все хорошо перемешайте. В форму выложите половину песочной крошки, сверху распределите половину творожной массы. Затем снова половину крошки. Выпекайте около 45–50 минут при 180 °C до румяной корочки. Готовый пирог остудите и украсьте растопленным шоколадом.

Проверено редакцией
Кладу в лунку три листочка — и кусты ломятся от плодов. Томаты завалят по самые макушки
Картофельная фриттата на сковороде: итальянский омлет из картошки и яиц — элементарный рецепт
От −34 до +16, ветер и снегопады: какой будет погода в России 16–22 марта
Пачка творога, яйцо и немного варенья — смешиваю и запекаю: на выходе — воздушный пирог-косичка
Никаких сосисочек: нашли оригинальный рецепт солянки — получается ресторанный вкус
Ольга Шмырева
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

