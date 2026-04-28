Смешиваю кефир и 4 ингредиента: утром полезный завтрак готов. Ленивая овсянка — это очень просто

Беру кефир, добавляю простые продукты, перемешиваю и убираю в холодильник — утром уже готов густой, насыщенный завтрак без лишней суеты. Такой вариант отлично подходит, когда хочется питаться правильно, но без сложных рецептов.

Получается нежная, кремовая смесь с легкой шоколадной ноткой и приятной сладостью чернослива. Овсянка дает сытость, кефир — мягкость и свежесть, а текстура выходит густой и бархатистой.

Завтрак хорошо насыщает, помогает поддерживать нормальный обмен веществ и просто приятно начинается день.

Что нужно: чернослив — 5–7 шт., овсяные хлопья (быстрой варки) — 2 ст. л., кефир или нежирный йогурт — 1 стакан, льняное масло (можно тыквенное, любое нерафинированное) — 1 ст. л., какао-порошок — 1 ч. л.

С вечера чернослив заливаю горячей водой на 10–15 минут, затем нарезаю. В миске смешиваю овсянку, какао и льняное масло, вливаю кефир и хорошо размешиваю до однородности.

Добавляю чернослив, еще раз перемешиваю и убираю в холодильник на ночь. Утром завтрак уже полностью готов — остается только взять ложку и наслаждаться.

Ранее мы делились рецептом творожных язычков. Печем гору вкусняшек к кофе.