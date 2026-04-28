Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 10:15

Смешиваю кефир и 4 ингредиента: утром полезный завтрак готов. Ленивая овсянка — это очень просто

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру кефир, добавляю простые продукты, перемешиваю и убираю в холодильник — утром уже готов густой, насыщенный завтрак без лишней суеты. Такой вариант отлично подходит, когда хочется питаться правильно, но без сложных рецептов.

Получается нежная, кремовая смесь с легкой шоколадной ноткой и приятной сладостью чернослива. Овсянка дает сытость, кефир — мягкость и свежесть, а текстура выходит густой и бархатистой.

Завтрак хорошо насыщает, помогает поддерживать нормальный обмен веществ и просто приятно начинается день.

Что нужно: чернослив — 5–7 шт., овсяные хлопья (быстрой варки) — 2 ст. л., кефир или нежирный йогурт — 1 стакан, льняное масло (можно тыквенное, любое нерафинированное) — 1 ст. л., какао-порошок — 1 ч. л.

С вечера чернослив заливаю горячей водой на 10–15 минут, затем нарезаю. В миске смешиваю овсянку, какао и льняное масло, вливаю кефир и хорошо размешиваю до однородности.

Добавляю чернослив, еще раз перемешиваю и убираю в холодильник на ночь. Утром завтрак уже полностью готов — остается только взять ложку и наслаждаться.

Проверено редакцией
Читайте также
Овсянник — пирог без грамма орехов, но с ореховым вкусом готовится за 40 минут, нежнее и проще бисквита
Весенние баурсаки: готовлю на кефире — пышные, ароматные и ни грамма дрожжей. На замену пончикам и хачапури
Пеку овсянку до хруста в духовке — и завтрак получается круче десерта. Нужен кефир или йогурт и любые ягоды
Все о черносливе — доступном суперфуде: чем полезен, как выбрать, рецепты
Пирожки теперь не жарю: пеку лодочки с картошкой — быстрая выпечка из пачки теста
овсянка
кефир
йогурт
чернослив
простой рецепт
завтрак
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Профессор объяснил прикосновение Трампа к Карлу III
Беспилотник рухнул на крышу дома в Молдавии
Стало известно, сколько налоговых вычетов предоставила ФНС с начала года
Житель Тюмени лишился детородного органа
АБА представила рейтинг самых эффективных новостных каналов в Telegram
Спортсмен без ног побил марафонский мировой рекорд
Учитель оценил инициативу по отмене домашних заданий
Женщина погибла в результате взрыва газового баллона в Ростове-на-Дону
«На повышенных тонах»: Набиуллина о том, как принимаются решения по ставке
В США раскрыли, что показала война в Иране
На ключевом направлении СВО стали все больше замечать «гигантов-отморозков»
Двое поляков напали с ножом на украинца во время продажи авто
В снежном плену в Бурятии оказались шесть человек
В Госдуме заявили о дефиците важного для беременных препарата
Стало известно, какие растения могут не пережить апрельский снегопад
МЧС раскрыло последствия циклона в трех регионах России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 апреля: где сбои в России
Терапевт назвал неочевидные причины шума в ушах
В России нашли решение для защиты аэропортов и вокзалов
Гастроэнтеролог ответила, какое мясо для шашлыка не навредит ЖКТ
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.