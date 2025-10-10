В Госдуме нашли способ виртуально обезопасить производителей БПЛА

Сведения о производителях беспилотных летательных аппаратов должны быть засекречены, заявил NEWS.ru зампред комитета по экономической политике Госдумы, депутат от «Справедливой России» Михаил Делягин. По его словам, на сегодняшний день в открытом доступе есть вся необходимая информация об оборонных компаниях, которую может использовать противник.

Сегодня данные о компаниях — производителях беспилотников находятся в открытом доступе и могут использоваться противником для организации террористических актов и диверсий. Все данные о компаниях, занятых в производстве оружия и беспилотных систем, должны быть изъяты из открытого доступа. Прошу принять меры к засекречиванию данных о производителях оборонной продукции, их изъятию, в том числе из интернета, — отметил Делягин.

Он подчеркнул, что найти такие компании и составить из них список не представляет никакого труда. Для этого, по словам депутата, достаточно использовать общедоступные системы СПАРК или «Руспрофайл», применив фильтр по роду деятельности фирмы.

Ранее к парламентарию обратился директор одного российского высокотехнологичного предприятия по производству беспилотников. Он обнаружил, что в открытом доступе в Сети опубликован список компаний, занятых в производстве таких систем. После чего на его телефон стали поступать угрозы. В адрес предприятия также стали поступать ложные вызовы в МВД и ФСБ, — добавил Делягин.

Депутат отметил, что для выявления местоположения сборочного цеха оборонной компании противнику не нужны сложные разведывательные операции. По его словам, достаточно изучить открытые базы данных, где можно найти всю необходимую информацию: адреса, имена руководителей и учредителей, телефоны, финансовую отчетность и многое другое.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что БПЛА стали ключевым элементом стратегии ВСУ в конфликте с Россией. По его словам, это связано с их относительной дешевизной и легкостью производства по сравнению с ракетами.