В Госдуме раскрыли, на что Киев делает ставку в конфликте с Россией

Беспилотные летательные аппараты являются главной ставкой Вооруженных сил Украины в конфликте с Россией, заявил NEWS.ru командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне СВО, депутат Госдумы Александр Бородай. По его словам, это объясняется относительной дешевизной и простотой сборки дронов по сравнению с производством ракет.

Парламентарий отметил, что украинцы не производят дальнобойные ракеты, а лишь собирают английские, такие как «Фламинго». Поэтому даже в случае ударов по цехам предприятий, ВСУ будут получать уже готовые изделия.

Однако они активно налаживают собственное производство, прежде всего, БПЛА различных типов. Их гораздо проще собирать, они дешевле и не требуют сложных производственных линий — их можно собирать малыми партиями хоть в гараже, хоть в квартире. И они действительно это делают, создавая очень разнообразную линейку дронов, — сказал Бородай.

Депутат отметил, что дроны способны нести разную боевую нагрузку, вплоть до очень серьезной по мощи.

Например, по Крыму были нанесены удары беспилотниками с расчетной нагрузкой до 60 кг, а это, как вы понимаете, уже очень много. Более того, были случаи, когда беспилотные катера подводили к цели, а уже с них стартовали новые типы БПЛА, которых раньше не было, — заключил Бородай.

Ранее он заявлял, что около 80% ударов Вооруженных сил Украины по России приходится на беспилотники. По его словам, дроны доставляют ВС России массу неприятностей. Депутат подчеркивал, что украинская сторона перенимает у союзников опыт в создании и развитии беспилотных войск.