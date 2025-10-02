В Госдуме назвали главное оружие Украины против России Бородай: до 80% ударов ВСУ по России наносятся с помощью беспилотников

Около 80% ударов Вооруженных сил Украины по России приходится на беспилотники, сообщил ТАСС командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО, депутат Госдумы Александр Бородай. По его словам, дроны доставляют ВС России массу неприятностей.

Они отличаются друг от друга совершенно разным предназначением и так или иначе они доставляют нам массу хлопот и неприятностей и сейчас являются процентов на 80 приблизительно основным средством поражения, которое используют ВСУ, — сказал Бородай.

Он отметил, что на Украине действует налаженная система производства и внедрения инноваций в сфере беспилотной авиации, которую поддерживают специалисты из стран НАТО. По словам депутата, украинская сторона перенимает у союзников опыт в создании и развитии беспилотных войск.

Ранее Бородай заявил, что для борьбы с диверсантами и террористами ВСУ внутри России можно призвать на работу людей, у которых есть опыт службы в правоохранительных структурах и органах государственной безопасности. По его мнению, такая мера возместит нехватку полицейских и позволит масштабно проводить мероприятия, необходимые для перекрытия действий вражеских агентов.