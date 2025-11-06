Описан возможный ответ России на возобновление ядерных испытаний в США Аналитик Коротченко: РФ может провести ядерные испытания в ответ на действия США

Если США возобновят ядерные испытания, соответствующие маневры будет вынуждена провести и Россия, сказал в беседе с NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко. По его мнению, в этом заключался смысл оперативного совещания постоянных членов Совета безопасности РФ, которое 5 ноября провел президент России Владимир Путин.

В ответ на ядерные испытания на полигоне в Неваде РФ будет необходимо провести соответствующий цикл испытаний на Новой Земле. Смысл оперативного заседания Совбеза именно в этом: подготовка российской ядерной триады, наращивание ее возможностей, подтверждение готовности к ядерным испытаниям после того, как это сделают первыми США, — убежден Коротченко.

Он не исключает, что вслед за Штатами и Россией к процессу тестирования своих ядерных потенциалов присоединятся и другие страны — Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея.

Другое дело, что в этом вопросе действовали определенные ограничения. Поэтому президент США Дональд Трамп может просто «открыть ящик Пандоры», чем только ухудшит ситуацию с национальной безопасностью Штатов, — считает аналитик.

Ранее Дональд Трамп публично анонсировал скорые ядерные испытания. Он объяснил свое решение тем, что такие же пуски уже проводят другие страны, включая Россию и Китай. При этом он отказался уточнить, планирует ли Вашингтон осуществлять подрывы боезарядов.