Слабовидящий сварщик исчез после «трудоустройства» на вахту в ДНР Baza: сварщика отправили на полигон под Воронежем вместо вахты в ДНР

Слабовидящий сварщик из Волгодонска, искавший работу в ДНР, был вывезен на военный полигон под Воронежем, а после этого пропал, сообщает Telegram-канал Baza. Его семья считает, что мужчина с серьезными проблемами зрения и сердца стал жертвой мошенников, предложивших ему подписать «фиктивный контракт с Минобороны».

По словам сестры мужчины, после контакта с женщиной по имени Эльвира, пообещавшей около 1,4 млн рублей «на руки», к нему пришли люди, представившиеся приставами и сотрудниками военкомата. 16 ноября он уехал в Тверь, откуда сообщил родным о доставке в «распределительный центр» на режимный объект.

Спустя несколько дней мужчина вышел на связь, попросил перевести деньги на новый счет на еду и снова пропал. С 18 ноября его местонахождение неизвестно. Семья подчеркивает, что из-за плохого зрения и проблем с сердцем он никогда не служил и не подлежал призыву, и теперь пытается его найти.

Ранее в Нижегородской области задержали преступную группу, которая обманывала военных и похищала их деньги. Один из преступников отравил спиртным пять человек. По данным следствия, с 2024-го по текущий год преступники обманывали участников спецоперации, уговаривая их подписывать фиктивные браки или доверенности на управление деньгами. Таким способом мошенники украли больше 4 млн рублей.