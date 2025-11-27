День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 19:12

В России задержали банду, обманувшую участников СВО на миллионы рублей

СК: в Нижегородской области задержали мошенников, обокравших бойцов СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Нижегородской области задержали преступную группу, которая обманывала военных и похищала их деньги, сообщил Следственный комитет России. Отмечается, что один из преступников отравил спиртным пять человек.

Расследуются уголовные дела в отношении восьми жителей региона, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), и мужчины, обвиняемого в убийстве из корыстных побуждений общеопасным способом двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), — сказано в сообщении.

По данным следствия, с 2024-го по текущий год преступники обманывали участников спецоперации, уговаривая их подписывать фиктивные браки или доверенности на управление деньгами. Таким способом мошенники украли больше 4 млн рублей.

Один из преступников сначала обманом получил долю в квартире знакомого, а потом убедил его жениться на своей падчерице для получения денег. Боясь, что военный обратится в полицию, преступник подсунул ему отравленный алкоголь с метанолом.

В результате погибли сам военный и еще четыре человека, которые пили вместе с ним. Все участники преступной группы теперь находятся под арестом.

Ранее стало известно, что мошенники начали выманивать у пожилых людей пенсионные накопления под видом участия в «программе долгосрочных сбережений» или «госфинансирования пенсий». Злоумышленники обещают быстрые выплаты и «мгновенное удвоение средств».

Россия
Нижегородская область
мошенники
участники СВО
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Насколько я помню»: Рютте оконфузился во время пресс-конференции НАТО
Новогодняя Орейро и бесстрашная Боярская: гид по киноновинкам недели
Пророчество Мессинга, жесткий ответ за Чебоксары: что будет дальше
Считают копейки: кто из уехавших из России артистов остался без работы
Боец ВСУ осужден на пожизненный срок за убийства под Курском
Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга достигло рекордной отметки
Раскрыта судьба россиянина, пропавшего в аэропорту Бангкока пять дней назад
Сбегала из «идеальной семьи»: что известно о девочке, убившей мать
Подарки коллегам на Новый год: 100+ идей для руководителя и сотрудников
Американец погиб в ящике для пожертвований
Трехлетний малыш лишился пальца, но не пожалел об этом
Столица африканской страны оказалась захвачена военными
Канапе «Селедка на шубе»: привычный вкус в новом формате
В Архангельской области самолет совершил жесткую посадку
«Инфаркт или инсульт стоят на пороге»: врач предупредил об опасном давлении
Чат-бот «отравил» доверчивого пенсионера ядовитыми грибами
Поборовшая рак Бобровникова поддержала Алдонина
«Власть — не клуб по интересам»: Хинштейн взялся за чиновников-уголовников
Идеальная консистенция шпаклевки: как получить нужную густоту за 5 минут
Кремль сообщил об окончании визита Путина в Киргизию
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.