В России задержали банду, обманувшую участников СВО на миллионы рублей СК: в Нижегородской области задержали мошенников, обокравших бойцов СВО

В Нижегородской области задержали преступную группу, которая обманывала военных и похищала их деньги, сообщил Следственный комитет России. Отмечается, что один из преступников отравил спиртным пять человек.

Расследуются уголовные дела в отношении восьми жителей региона, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), и мужчины, обвиняемого в убийстве из корыстных побуждений общеопасным способом двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), — сказано в сообщении.

По данным следствия, с 2024-го по текущий год преступники обманывали участников спецоперации, уговаривая их подписывать фиктивные браки или доверенности на управление деньгами. Таким способом мошенники украли больше 4 млн рублей.

Один из преступников сначала обманом получил долю в квартире знакомого, а потом убедил его жениться на своей падчерице для получения денег. Боясь, что военный обратится в полицию, преступник подсунул ему отравленный алкоголь с метанолом.

В результате погибли сам военный и еще четыре человека, которые пили вместе с ним. Все участники преступной группы теперь находятся под арестом.

