Засор в раковине вылетит со свистом: простые способы прочистки без агрессивной химии

Засор раковины — частая бытовая неприятность, вызванная скоплением жира и остатков пищи в трубах. Прежде чем применять агрессивные средства, попробуйте безопасные домашние методы.

Начните с простого: залейте в слив раствор горячей воды со средством для мытья посуды — это растворит жировые отложения. Эффективен и вантуз: наполните раковину водой на 2–3 см и сделайте несколько нажатий.

Если не помогло, используйте трос с крюком: аккуратно введите его в трубу, вращая. И последний способ — очистка сифона: открутите его, очистите от мусора и промойте.

