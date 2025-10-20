Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 10:13

Засор в раковине вылетит со свистом: простые способы прочистки без агрессивной химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Засор раковины — частая бытовая неприятность, вызванная скоплением жира и остатков пищи в трубах. Прежде чем применять агрессивные средства, попробуйте безопасные домашние методы.

Начните с простого: залейте в слив раствор горячей воды со средством для мытья посуды — это растворит жировые отложения. Эффективен и вантуз: наполните раковину водой на 2–3 см и сделайте несколько нажатий.

Если не помогло, используйте трос с крюком: аккуратно введите его в трубу, вращая. И последний способ — очистка сифона: открутите его, очистите от мусора и промойте.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки сталкиваются с проблемой поддержания чистоты унитаза. Традиционные средства обычно дают лишь временный эффект, однако существует необычный, но эффективный метод.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
