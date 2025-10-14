Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 15:09

Сияющая чистота унитаза обеспечена: крутой лайфхак, о котором не многие знают

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой поддержания чистоты унитаза. Традиционные средства обычно дают лишь временный эффект, однако существует необычный, но эффективный метод.

Речь идет о таблетке для посудомойки. Принцип прост: поместите таблетку в бачок унитаза, и при каждом смыве активные вещества будут очищать поверхность. Этот способ обеспечивает длительную защиту от налета и загрязнений.

Помните о мерах предосторожности: применять метод не чаще раза в неделю и следить за состоянием сантехники. Агрессивные компоненты могут повредить резиновые детали бачка.

Альтернативой служат специальные таблетки для унитазов. Разумное сочетание разных методов поможет поддерживать идеальную чистоту с минимальными усилиями.

Ранее сообщалось, что обычная зубная паста станет многофункциональным средством для уборки. Мудрые хозяйки нашли необычный способ применения — замораживание пасты в формочках для льда.

Читайте также
Яблочные чашки с чизкейком-начинкой: готовлю этот десерт и удивляю гостей без лишних хлопот
Общество
Яблочные чашки с чизкейком-начинкой: готовлю этот десерт и удивляю гостей без лишних хлопот
Масштабная денежная реформа: всех, кто пользуется СБП, ждет новый способ оплаты
Общество
Масштабная денежная реформа: всех, кто пользуется СБП, ждет новый способ оплаты
Квашеная капуста «Трёхдневка»: получается сочной и хрустящей. Рецепт-находка без возни и долгого ожидания
Общество
Квашеная капуста «Трёхдневка»: получается сочной и хрустящей. Рецепт-находка без возни и долгого ожидания
Обычные предметы и необычное применение: вот как гениально решить повседневные проблемы
Общество
Обычные предметы и необычное применение: вот как гениально решить повседневные проблемы
От классики до современности: секреты изготовления банного веника, который прослужит не один год
Общество
От классики до современности: секреты изготовления банного веника, который прослужит не один год
лайфхаки
унитазы
советы
сантехника
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские бойцы установили контроль над островом Переяславский на Днепре
Мэра Одессы Труханова лишили гражданства Украины: кто он такой, что сделал
Азербайджан заявил о добрососедских отношениях с Россией и Ираном
Путин назначил нового посла России в Австрии
Экс-нардеп ответил, почему Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
Россиянин жестко поплатился за денежные переводы ВСУ
Садальский заступился за Лайму Вайкуле
Милонов раскритиковал родителей за покупки детям поделок
В правительстве раскрыли уровень безработицы в стране
Жителей нескольких районов Екатеринбурга напугал сильный грохот
Не замерзнуть на льду: советы по выбору экипировки для зимней рыбалки
Артист балета с ликом Путина на груди лишился гражданства Украины
Верховный суд оставил в силе приговор экс-сотруднице Центробанка России
Бывший премьер Украины высказался о лишении гражданства Труханова и Царева
Мишустин раскрыл, насколько выросли зарплаты россиян в 2025 году
День анестезиолога — профессиональный праздник виртуозов сна
В Ростове возбуждено дело против заместителя главы регионального МЧС
Операция, отказ от «Сватов», съемки у Кеосаяна: как живет Федор Добронравов
Зампрокурора Белгородской области задержали за взятку
В России растет спрос на вырванные зубы
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.