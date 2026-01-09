Украинские лепешки перепички с творогом и вишней — нежные и сочные. Тают во рту, оставляя сладкое послевкусие

Эти лепёшки — прекрасный пример того, как простая деревенская выпечка может стать настоящим лакомством. Мягкое эластичное тесто и сочная начинка из сладкого творога с кисловатой вишней создают идеальный баланс вкуса. Обжаренные до золотистой корочки, перепички остаются нежными внутри и буквально тают во рту, оставляя приятное сладкое послевкусие, которое так и манит взять добавку.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл кефира, 1 яйцо, 1 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соды, щепотка соли; для начинки — 400 г творога, 150 г вишни (свежей или замороженной), 2–3 ст. л. сахара. Смешайте кефир с яйцом, сахаром, солью и содой. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто. Накройте его и дайте постоять 20–30 минут. Для начинки разомните творог с сахаром, вишню, если нужно, очистите от косточек. Разделите тесто на небольшие шарики. Каждый раскатайте в лепёшку, в центр выложите творожную начинку и несколько вишен. Защипните края, формируя круглую лепёшку, и аккуратно расплющите её рукой. Обжарьте перепички на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяного цвета. Подавайте тёплыми, дополнив сметаной или сгущённым молоком.

