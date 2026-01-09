Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 09:35

Украинские лепешки перепички с творогом и вишней — нежные и сочные. Тают во рту, оставляя сладкое послевкусие

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти лепёшки — прекрасный пример того, как простая деревенская выпечка может стать настоящим лакомством. Мягкое эластичное тесто и сочная начинка из сладкого творога с кисловатой вишней создают идеальный баланс вкуса. Обжаренные до золотистой корочки, перепички остаются нежными внутри и буквально тают во рту, оставляя приятное сладкое послевкусие, которое так и манит взять добавку.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл кефира, 1 яйцо, 1 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соды, щепотка соли; для начинки — 400 г творога, 150 г вишни (свежей или замороженной), 2–3 ст. л. сахара. Смешайте кефир с яйцом, сахаром, солью и содой. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто. Накройте его и дайте постоять 20–30 минут. Для начинки разомните творог с сахаром, вишню, если нужно, очистите от косточек. Разделите тесто на небольшие шарики. Каждый раскатайте в лепёшку, в центр выложите творожную начинку и несколько вишен. Защипните края, формируя круглую лепёшку, и аккуратно расплющите её рукой. Обжарьте перепички на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяного цвета. Подавайте тёплыми, дополнив сметаной или сгущённым молоком.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Богатый железом салат из трех ингредиентов: так вкусно и просто, что можно готовить хоть каждый день
Общество
Богатый железом салат из трех ингредиентов: так вкусно и просто, что можно готовить хоть каждый день
Забудьте о сухой шарлотке: этот рецепт с творожным тестом покоряет сочностью и пользой
Общество
Забудьте о сухой шарлотке: этот рецепт с творожным тестом покоряет сочностью и пользой
Яблочный пирог за пять минут: чудо‑выпечка без лишних хлопот и сложной техники
Общество
Яблочный пирог за пять минут: чудо‑выпечка без лишних хлопот и сложной техники
Легкий детокс-завтрак после праздников — готовим рожки из лаваша с нежной начинкой
Общество
Легкий детокс-завтрак после праздников — готовим рожки из лаваша с нежной начинкой
Забудьте про бутерброды! Заливаю хлеб с ветчиной и помидорами яичной смесью, запекаю под сыром. Хоть на ужин, хоть к завтраку
Общество
Забудьте про бутерброды! Заливаю хлеб с ветчиной и помидорами яичной смесью, запекаю под сыром. Хоть на ужин, хоть к завтраку
рецепты
выпечка
кулинария
творог
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти России предупредили об исчезновении части параллельного импорта
Канатные дороги на Эльбрусе закрыли из-за метели
Погода в Москве в пятницу, 9 января: столица утонет в сугробах?
«Вассальная зависимость»: в ЕП спрогнозировали захват Гренландии США
Опасное увлечение привело 15-летнего зацепера к смерти
Сбербанк бьет тревогу из-за угрозы дипфейков
«Тяжелейший удар»: в Госдуме высказались о мощнейшей атаке ВС РФ на Украину
В Подмосковье выпало рекордное количество осадков
Браконьеры в российском регионе сделали сиротами двух тигрят
Целый город под Киевом оказался обесточен
«В связи со сложной ситуацией»: в Киеве настали «темные времена»
В России может появиться важный закон о защите недвижимости
На юге Италии впервые за 40 лет наступил снежный «апокалипсис»
Володин рассказал о новом законе для поддержки семей с детьми
Адвокат раскрыла, когда Долина передаст Лурье ключи от скандальной квартиры
Революция маркетплейсов: как они изменили наши покупательские привычки
Метель в Москве парализовала аэропорты
Быстрый сброс веса на шоколадной монодиете: основные правила и советы
Инвестор назвал главную финансовую ошибку
«Привлек внимание»: реакция Небензи на атаку на Венесуэлу удивила китайцев
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Немецкая сказка к Рождеству: знаменитый дрезденский штоллен с изюмом и ромом — простые ингредиенты и легкая сборка
Общество

Немецкая сказка к Рождеству: знаменитый дрезденский штоллен с изюмом и ромом — простые ингредиенты и легкая сборка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.