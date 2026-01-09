Атака США на Венесуэлу
Яблочный пирог за пять минут: чудо‑выпечка без лишних хлопот и сложной техники

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мечтаете о домашней выпечке, но нет времени на долгие кулинарные эксперименты? Этот яблочный пирог — настоящая находка для занятых хозяек! Всего пять минут на замешивание, никаких весов и миксера — и у вас на столе ароматный сочный пирог, который покорит всех без исключения. Он одинаково хорош и теплым, и остывшим: нежное, в меру сладкое тесто тает во рту, а яблоки придают насыщенный вкус.

Чтобы приготовить это чудо, возьмите: 2 яйца, 3 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку ванильного сахара, щепотку соли, 3 столовые ложки йогурта или сметаны, 2 столовые ложки растительного масла, 1 стакан муки, 2 чайные ложки разрыхлителя, 3 яблока и 10 граммов сливочного масла. Смешайте яйца с сахаром и солью до однородности, добавьте сметану (или йогурт) и масло. Просейте муку с разрыхлителем и соедините с жидкой смесью. Нарежьте яблоки мелкими кусочками и вмешайте в тесто.

Смажьте сковороду (лучше диаметром 26–28 см) сливочным маслом, выложите тесто, накройте крышкой и готовьте около получаса на слабом огне. Готовый пирог переверните на тарелку и присыпьте сахарной пудрой — наслаждайтесь!

