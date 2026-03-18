18 марта 2026 в 09:00

Рассол больше не выливаю в раковину — использую с пользой: 3 хитрых способа для кухни и дачи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Многие по привычке выливают рассол после огурцов или помидоров, считая его обычной соленой водой. На самом деле это ароматная жидкость со специями и кислотой, которая может пригодиться и на кухне, и даже в огороде. Пара простых приемов — и продукт, который обычно выбрасывают, начинает работать на пользу.

Что понадобится:

  • огуречный или помидорный рассол — 1 стакан
  • растительное масло — 1–2 ст. л.
  • чеснок — 2 зубчика
  • черный перец — по вкусу
  • горчица — 1 ч. л.
  • мясо или курица — 500–700 г

Приготовление

Самый простой способ — использовать рассол как маринад. Смешайте его с маслом, измельченным чесноком, перцем и горчицей. В такую смесь опустите свинину или говядину и оставьте примерно на 6 часов. Мясо получится мягким и ароматным, особенно если потом приготовить его на гриле или сковороде.

Курицу тоже удобно мариновать в рассоле. Нарежьте ее на куски, залейте жидкостью и оставьте на несколько часов — мясо станет сочным и нежным.

Есть и кулинарная хитрость: рассол может заменить уксус. Его добавляют в заправки для салатов, соусы или борщ — свекла в кислой среде лучше сохраняет яркий цвет.

Немного рассола пригодится и на даче. Разбавленная жидкость помогает слегка подкислить почву для некоторых растений и может послужить дополнительным источником микроэлементов для огурцов и томатов. Главное — использовать умеренно.

Ранее сообщалось, что иногда утром хочется горячей домашней выпечки, но времени на сложные рецепты совсем нет. В таком случае выручают быстрые чесночные лепешки.

Проверено редакцией
Читайте также
Синнабоны отдыхают: нежные булочки тают во рту — проверенный рецепт
Семья и жизнь
Синнабоны отдыхают: нежные булочки тают во рту — проверенный рецепт
Гречка по-царски: с грибами и луком — необычная версия любимого гарнира
Семья и жизнь
Гречка по-царски: с грибами и луком — необычная версия любимого гарнира
Капусту больше не тушу — готовлю так: румяные постные котлеты исчезают со стола за минуты
Общество
Капусту больше не тушу — готовлю так: румяные постные котлеты исчезают со стола за минуты
Ленивые пирожки на кефире за 15 минут: мягкие, пышные и без дрожжей — жарю прямо на сковороде
Общество
Ленивые пирожки на кефире за 15 минут: мягкие, пышные и без дрожжей — жарю прямо на сковороде
Почему я всегда промываю овсянку перед варкой: простой трюк делает кашу нежной и кремовой
Общество
Почему я всегда промываю овсянку перед варкой: простой трюк делает кашу нежной и кремовой
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
