Рассол больше не выливаю в раковину — использую с пользой: 3 хитрых способа для кухни и дачи

Многие по привычке выливают рассол после огурцов или помидоров, считая его обычной соленой водой. На самом деле это ароматная жидкость со специями и кислотой, которая может пригодиться и на кухне, и даже в огороде. Пара простых приемов — и продукт, который обычно выбрасывают, начинает работать на пользу.

Что понадобится:

огуречный или помидорный рассол — 1 стакан

растительное масло — 1–2 ст. л.

чеснок — 2 зубчика

черный перец — по вкусу

горчица — 1 ч. л.

мясо или курица — 500–700 г

Приготовление

Самый простой способ — использовать рассол как маринад. Смешайте его с маслом, измельченным чесноком, перцем и горчицей. В такую смесь опустите свинину или говядину и оставьте примерно на 6 часов. Мясо получится мягким и ароматным, особенно если потом приготовить его на гриле или сковороде.

Курицу тоже удобно мариновать в рассоле. Нарежьте ее на куски, залейте жидкостью и оставьте на несколько часов — мясо станет сочным и нежным.

Есть и кулинарная хитрость: рассол может заменить уксус. Его добавляют в заправки для салатов, соусы или борщ — свекла в кислой среде лучше сохраняет яркий цвет.

Немного рассола пригодится и на даче. Разбавленная жидкость помогает слегка подкислить почву для некоторых растений и может послужить дополнительным источником микроэлементов для огурцов и томатов. Главное — использовать умеренно.

Ранее сообщалось, что иногда утром хочется горячей домашней выпечки, но времени на сложные рецепты совсем нет. В таком случае выручают быстрые чесночные лепешки.