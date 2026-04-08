08 апреля 2026 в 17:00

Суп из кильки — дешево, но прямо по-богатому: ароматный обед из банки как в детстве

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда самые простые продукты дают неожиданно вкусный результат. Обычная килька в томате превращается в насыщенный суп с ярким ароматом и аппетитным видом. Все дело в паре хитростей, которые делают блюдо по-настоящему домашним и «с характером».

Ингредиенты:

  • картофель — 500 г;
  • килька в томатном соусе — 2 банки;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • вода — 2,5 л;
  • растительное масло — для жарки;
  • соль — около 1 ч. л.;
  • перец — по вкусу;
  • лавровый лист — 1–2 шт.;
  • зелень — небольшой пучок.

Приготовление

Картофель нарежьте тонкой соломкой и промойте, чтобы бульон остался прозрачным. Отварите его в кипящей воде около 10 минут. Параллельно обжарьте лук и морковь до мягкости и легкой золотистости — это придаст супу насыщенный вкус. Переложите зажарку в кастрюлю, добавьте кильку вместе с соусом и аккуратно перемешайте. Доведите до кипения, попробуйте на соль, приправьте перцем и лавровым листом. В конце добавьте зелень, снимите с огня и дайте настояться под крышкой 10 минут. Суп получается простой, но очень душевный и ароматный.

Когда хочется легкого, свежего и быстрого блюда, этот салат — настоящее спасение.

Капуста по-корейски — это просто магия? Хрустящая закуска за сутки без лишней мороки
Общество
Капуста по-корейски — это просто магия? Хрустящая закуска за сутки без лишней мороки
Треска в банке — вы серьезно это едите? Северный деликатес, который тает во рту
Общество
Треска в банке — вы серьезно это едите? Северный деликатес, который тает во рту
Бутеры «на поболтать» — это вообще легально? Сочная закуска с хреном, от которой не оторваться
Общество
Бутеры «на поболтать» — это вообще легально? Сочная закуска с хреном, от которой не оторваться
Свекла и бекон — это вообще законно? Яркая закуска, от которой гости будут в шоке
Общество
Свекла и бекон — это вообще законно? Яркая закуска, от которой гости будут в шоке
Вот это уха, ну вы даете: северный рецепт, от которого гости просто обалдеют
Общество
Вот это уха, ну вы даете: северный рецепт, от которого гости просто обалдеют
Марина Макарова
М. Макарова
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

