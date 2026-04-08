Суп из кильки — дешево, но прямо по-богатому: ароматный обед из банки как в детстве

Иногда самые простые продукты дают неожиданно вкусный результат. Обычная килька в томате превращается в насыщенный суп с ярким ароматом и аппетитным видом. Все дело в паре хитростей, которые делают блюдо по-настоящему домашним и «с характером».

Ингредиенты:

картофель — 500 г;

килька в томатном соусе — 2 банки;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

вода — 2,5 л;

растительное масло — для жарки;

соль — около 1 ч. л.;

перец — по вкусу;

лавровый лист — 1–2 шт.;

зелень — небольшой пучок.

Приготовление

Картофель нарежьте тонкой соломкой и промойте, чтобы бульон остался прозрачным. Отварите его в кипящей воде около 10 минут. Параллельно обжарьте лук и морковь до мягкости и легкой золотистости — это придаст супу насыщенный вкус. Переложите зажарку в кастрюлю, добавьте кильку вместе с соусом и аккуратно перемешайте. Доведите до кипения, попробуйте на соль, приправьте перцем и лавровым листом. В конце добавьте зелень, снимите с огня и дайте настояться под крышкой 10 минут. Суп получается простой, но очень душевный и ароматный.

