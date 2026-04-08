Суп из кильки — дешево, но прямо по-богатому: ароматный обед из банки как в детстве

Иногда самые простые продукты дают неожиданно вкусный результат. Обычная килька в томате превращается в насыщенный суп с ярким ароматом и аппетитным видом. Все дело в паре хитростей, которые делают блюдо по-настоящему домашним и «с характером».
Ингредиенты:
- картофель — 500 г;
- килька в томатном соусе — 2 банки;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- вода — 2,5 л;
- растительное масло — для жарки;
- соль — около 1 ч. л.;
- перец — по вкусу;
- лавровый лист — 1–2 шт.;
- зелень — небольшой пучок.
Приготовление
Картофель нарежьте тонкой соломкой и промойте, чтобы бульон остался прозрачным. Отварите его в кипящей воде около 10 минут. Параллельно обжарьте лук и морковь до мягкости и легкой золотистости — это придаст супу насыщенный вкус. Переложите зажарку в кастрюлю, добавьте кильку вместе с соусом и аккуратно перемешайте. Доведите до кипения, попробуйте на соль, приправьте перцем и лавровым листом. В конце добавьте зелень, снимите с огня и дайте настояться под крышкой 10 минут. Суп получается простой, но очень душевный и ароматный.
