Весенний салат за 10 минут: хрустящий рецепт с редиской, который освежает и насыщает

Когда хочется легкого, свежего и быстрого блюда, этот салат — настоящее спасение. Он готовится за считанные минуты, получается сочным и хрустящим, а благодаря простой заправке вкус выходит мягким и сбалансированным. Отличный вариант для обеда или легкого ужина.
Ингредиенты:
- редис — 200 г;
- огурцы — 2 шт. (около 200 г);
- яйца — 3 шт.;
- укроп — 10 г;
- зеленый лук — 10 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- греческий йогурт или сметана — 3–4 ст. л. (80 г);
- соль — по вкусу.
Приготовление
Сначала отварите яйца вкрутую и остудите — так они будут легко резаться и не крошиться. Нарежьте их крупными кусочками.
Редис и огурцы нарежьте тонкими полукругами — так салат получится особенно хрустящим. Зелень и чеснок мелко порубите.
Соедините все ингредиенты в миске, добавьте йогурт или сметану, посолите и аккуратно перемешайте.
Подавайте сразу: салат получается свежим, ароматным и очень аппетитным, будто сама весна на тарелке.
