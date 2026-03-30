Весенний салат за 10 минут: хрустящий рецепт с редиской, который освежает и насыщает

Когда хочется легкого, свежего и быстрого блюда, этот салат — настоящее спасение. Он готовится за считанные минуты, получается сочным и хрустящим, а благодаря простой заправке вкус выходит мягким и сбалансированным. Отличный вариант для обеда или легкого ужина.

Ингредиенты:

редис — 200 г;

огурцы — 2 шт. (около 200 г);

яйца — 3 шт.;

укроп — 10 г;

зеленый лук — 10 г;

чеснок — 1 зубчик;

греческий йогурт или сметана — 3–4 ст. л. (80 г);

соль — по вкусу.

Приготовление

Сначала отварите яйца вкрутую и остудите — так они будут легко резаться и не крошиться. Нарежьте их крупными кусочками.

Редис и огурцы нарежьте тонкими полукругами — так салат получится особенно хрустящим. Зелень и чеснок мелко порубите.

Соедините все ингредиенты в миске, добавьте йогурт или сметану, посолите и аккуратно перемешайте.

Подавайте сразу: салат получается свежим, ароматным и очень аппетитным, будто сама весна на тарелке.

Ранее сообщалось: когда хочется чего-то сытного и домашнего без долгой готовки, выручает простой рецепт из картофеля, яиц и сыра.