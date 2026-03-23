Быстрый ужин из простых продуктов: картофельная лепешка с сыром вкуснее пиццы

Когда хочется чего-то сытного и домашнего без долгой готовки, выручает простой рецепт из картофеля, яиц и сыра. Такая лепешка получается румяной, ароматной и по-настоящему вкусной. Она напоминает пиццу, но готовится быстрее и из доступных продуктов.

Ингредиенты:

картофель — 4 шт. (около 500 г)

яйца — 4 шт.

сыр твердый — 100 г

соль, перец — по вкусу

растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление

Картофель натрите на крупной терке, посолите и перемешайте. Сыр также натрите. Яйца взбейте с щепоткой соли до легкой пены, затем соедините с сыром.

Разогрейте сковороду с маслом и выложите картофель, разровняйте в плотный слой. Жарьте под крышкой до золотистой корочки. Затем аккуратно переверните с помощью тарелки.

Сверху вылейте яично-сырную смесь, убавьте огонь и готовьте под крышкой до полной готовности. Готовую лепешку нарежьте на кусочки и подавайте.

Она хороша и горячей, и остывшей — отличный вариант для быстрого ужина или перекуса.

Ранее сообщалось, что готовое слоеное тесто — настоящее спасение для хозяйки, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное к чаю. Всего несколько простых шагов — и на кухне появляется ароматная выпечка.