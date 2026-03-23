Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 13:18

Быстрый ужин из простых продуктов: картофельная лепешка с сыром вкуснее пиццы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется чего-то сытного и домашнего без долгой готовки, выручает простой рецепт из картофеля, яиц и сыра. Такая лепешка получается румяной, ароматной и по-настоящему вкусной. Она напоминает пиццу, но готовится быстрее и из доступных продуктов.

Ингредиенты:

  • картофель — 4 шт. (около 500 г)
  • яйца — 4 шт.
  • сыр твердый — 100 г
  • соль, перец — по вкусу
  • растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление

Картофель натрите на крупной терке, посолите и перемешайте. Сыр также натрите. Яйца взбейте с щепоткой соли до легкой пены, затем соедините с сыром.

Разогрейте сковороду с маслом и выложите картофель, разровняйте в плотный слой. Жарьте под крышкой до золотистой корочки. Затем аккуратно переверните с помощью тарелки.

Сверху вылейте яично-сырную смесь, убавьте огонь и готовьте под крышкой до полной готовности. Готовую лепешку нарежьте на кусочки и подавайте.

Она хороша и горячей, и остывшей — отличный вариант для быстрого ужина или перекуса.

Ранее сообщалось, что готовое слоеное тесто — настоящее спасение для хозяйки, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное к чаю. Всего несколько простых шагов — и на кухне появляется ароматная выпечка.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, почему украинского языка не существует
Осужденный за мошенничество Митволь покинет колонию
Две россиянки получили ранения в результате удара ВСУ
Суд вынес решение по скандальному делу о криминальных авторитетах
Актер сериалов «Хирург» и «Тихий Дон» перестал выходить на связь с близкими
Калининградские спасатели потушили 110 пожаров за последнюю неделю
Биолог предупредил о возросшей активности клещей
В Совфеде раскрыли замыслы Зеленского по контактам с российской стороной
Трамп поставил на паузу операцию в Иране ради консультаций
Генетик объяснила, почему новые поколения выглядят моложе
Что известно о неожиданном приказе Трампа по военной операции в Иране
Что известно о смерти нобелевского лауреата по микробиологии Бишопа
Трамп заявил об «очень хороших» переговорах с Ираном
Силы ПВО отразили атаку ВСУ на российский регион
Что известно о жуткой находке подростков на Васильевском острове
Друг Зеленского вернулся на Украину и получил приглашение на допрос
Популярный американский сервис оштрафовали на 10,5 млн рублей в России
«Нападение на Венгрию»: Орбан о прослушке телефонных разговоров Сийярто
Бомба в куче мусора: теракт в Буче 23 марта, кто взорвал нацполицию Украины
Родственники невесты устроили жестокую расправу над женихом
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.