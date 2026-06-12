Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 13:00

Все лето варю клубничное варенье-пятиминутку за 5 минут: вкусный способ сохранить ягоду — подаю к оладьям и творогу

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру клубнику, сахар и чуть лимонного сока — и за 5 минут активного времени варю варенье, в котором ягодки остаются целыми, а сироп — прозрачным, как янтарь. Никаких тазов и многочасового стояния у плиты. Получается обалденная вкуснятина: упругая сладкая клубника в густом ароматном сиропе — просто объедение к чаю, блинам или творогу.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг клубники, 800 г сахара, 1 ст. ложка лимонного сока (по желанию). Клубнику вымойте, обсушите, удалите хвостики. Засыпьте ягоды сахаром, аккуратно перемешайте и оставьте на 2-3 часа (или на ночь) — клубника пустит сок. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения, снимая пену. Варите ровно 5 минут, помешивая, затем выключите. При желании добавьте лимонный сок. Разлейте варенье по стерилизованным банкам, закатайте. Храните в прохладном месте. За счет короткой варки ягоды не развариваются, а сироп остается светлым и прозрачным.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала это клубничное варенье за 5 минут. Даже те, кто обычно варит варенье часами, оценили простоту и вкус. Кстати, вместо лимонного сока можно добавить щепотку лимонной кислоты — сироп будет еще прозрачнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Варенье из жимолости: три полезных рецепта, покоривших гурманов
Семья и жизнь
Варенье из жимолости: три полезных рецепта, покоривших гурманов
Зимой открываю банку и чувствую запах июня. Готовим клубничное варенье буквально за 5 минут
Общество
Зимой открываю банку и чувствую запах июня. Готовим клубничное варенье буквально за 5 минут
Что приготовить из первых лесных грибов в июне: 3 лучших рецепта
Семья и жизнь
Что приготовить из первых лесных грибов в июне: 3 лучших рецепта
3 простых рецепта овощей на гриле: сочно и вкуснее, чем мясо
Семья и жизнь
3 простых рецепта овощей на гриле: сочно и вкуснее, чем мясо
Лоток клубники превращаю в полкило цукатов — без химии и ароматизаторов: через год открываю, а они как свежие
Общество
Лоток клубники превращаю в полкило цукатов — без химии и ароматизаторов: через год открываю, а они как свежие
варенье
рецепты
клубника
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Церемония прощания с Чурсиной завершилась в Петербурге
ВСУ атаковали дронами здание мэрии российского города
Сбивший людей водитель автобуса решил сохранить молчание
Стало известно, кто стал новым тренером ФК «Урал»
Стали известны подробности о матери и сыне, погибших в ДТП в Екатеринбурге
Концерты, сап-фестиваль и автопробег: как регионы РФ отметили День России
В ДНР приостановили выезд детей на отдых
Погода в Москве в субботу, 13 июня: грозовые ливни, прохлада и жара до +29
Пистолет в чемодане стоил россиянке трех лет свободы
Представитель страны ЕС отверг любую военную помощь Украине
Переселенцы с Украины провели в Крыму масштабный флешмоб ко Дню России
Путин отметил талант известной актрисы на вручении госнаград в Кремле
В Кремле награждают лауреатов государственных премий за 2025 год
Озвучена судьба жителей разрушенного ВСУ дома в Нижнекамске
Известная нейросеть может стать недоступной для россиян
Королевская семья Британии: последние новости, критика Кейт в мемуарах
В США признали, что не смогут помочь Украине и ЕС в одном вопросе
Легендарный футболист умер в первый день ЧМ-2026
Путин объяснил, чем в День России гордятся граждане
Американист сделал неутешительный прогноз об отношениях США и Европы
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.