Все лето варю клубничное варенье-пятиминутку за 5 минут: вкусный способ сохранить ягоду — подаю к оладьям и творогу

Все лето варю клубничное варенье-пятиминутку за 5 минут: вкусный способ сохранить ягоду — подаю к оладьям и творогу

Беру клубнику, сахар и чуть лимонного сока — и за 5 минут активного времени варю варенье, в котором ягодки остаются целыми, а сироп — прозрачным, как янтарь. Никаких тазов и многочасового стояния у плиты. Получается обалденная вкуснятина: упругая сладкая клубника в густом ароматном сиропе — просто объедение к чаю, блинам или творогу.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг клубники, 800 г сахара, 1 ст. ложка лимонного сока (по желанию). Клубнику вымойте, обсушите, удалите хвостики. Засыпьте ягоды сахаром, аккуратно перемешайте и оставьте на 2-3 часа (или на ночь) — клубника пустит сок. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения, снимая пену. Варите ровно 5 минут, помешивая, затем выключите. При желании добавьте лимонный сок. Разлейте варенье по стерилизованным банкам, закатайте. Храните в прохладном месте. За счет короткой варки ягоды не развариваются, а сироп остается светлым и прозрачным.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала это клубничное варенье за 5 минут. Даже те, кто обычно варит варенье часами, оценили простоту и вкус. Кстати, вместо лимонного сока можно добавить щепотку лимонной кислоты — сироп будет еще прозрачнее. Находка, а не рецепт!

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