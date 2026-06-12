Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 14:00

Все лето делаю кабачковую запеканку с сыром: вкусный способ съесть много кабачков — подаю со сметаной и чесноком

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру кабачки, яйца, сметану и сыр — натираю, смешиваю и запекаю в духовке. Получается обалденная вкуснятина: румяная сырная шапка, нежная сочная серединка, в которой кабачок совсем не чувствуется — тает во рту. Даже без мяса эта запеканка разлетается по тарелкам быстрее горячего.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка (около 700 г), 3 яйца, 100 г сметаны, 150 г твердого сыра, 2 ст. ложки муки, соль, перец, укроп. Кабачки натрите на крупной терке, слегка отожмите лишнюю жидкость. Яйца взбейте со сметаной, солью и перцем. Добавьте муку, рубленый укроп и кабачки, перемешайте. Половину сыра натрите и добавьте в тесто. Форму смажьте маслом, выложите массу, разровняйте. Посыпьте оставшимся тертым сыром. Запекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте постоять 10 минут, затем нарезайте. Идеальна как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту кабачковую запеканку. Даже те, кто не любит кабачки, просили добавки. Кстати, вместо сыра можно добавить брынзу или фету — вкус станет пикантнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Просто шикарность из обычного кабачка: жарим лук, морковь и взбиваем в массу — летний паштет на поджаристый хлеб или крекеры
Общество
Просто шикарность из обычного кабачка: жарим лук, морковь и взбиваем в массу — летний паштет на поджаристый хлеб или крекеры
Кабачковые оладьи «Минутка»: натёр, добавил яйцо и пармезан — за 10 минут гора вкуснятины к чаю. Подаю с творожным кремом и зеленью
Общество
Кабачковые оладьи «Минутка»: натёр, добавил яйцо и пармезан — за 10 минут гора вкуснятины к чаю. Подаю с творожным кремом и зеленью
Варенье из жимолости: три полезных рецепта, покоривших гурманов
Семья и жизнь
Варенье из жимолости: три полезных рецепта, покоривших гурманов
Что приготовить из первых лесных грибов в июне: 3 лучших рецепта
Семья и жизнь
Что приготовить из первых лесных грибов в июне: 3 лучших рецепта
Все лето варю клубничное варенье-пятиминутку за 5 минут: вкусный способ сохранить ягоду — подаю к оладьям и творогу
Общество
Все лето варю клубничное варенье-пятиминутку за 5 минут: вкусный способ сохранить ягоду — подаю к оладьям и творогу
кабачки
рецепты
кулинария
овощи
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Церемония прощания с Чурсиной завершилась в Петербурге
ВСУ атаковали дронами здание мэрии российского города
Сбивший людей водитель автобуса решил сохранить молчание
Стало известно, кто стал новым тренером ФК «Урал»
Стали известны подробности о матери и сыне, погибших в ДТП в Екатеринбурге
Концерты, сап-фестиваль и автопробег: как регионы РФ отметили День России
В ДНР приостановили выезд детей на отдых
Погода в Москве в субботу, 13 июня: грозовые ливни, прохлада и жара до +29
Пистолет в чемодане стоил россиянке трех лет свободы
Представитель страны ЕС отверг любую военную помощь Украине
Переселенцы с Украины провели в Крыму масштабный флешмоб ко Дню России
Путин отметил талант известной актрисы на вручении госнаград в Кремле
В Кремле награждают лауреатов государственных премий за 2025 год
Озвучена судьба жителей разрушенного ВСУ дома в Нижнекамске
Известная нейросеть может стать недоступной для россиян
Королевская семья Британии: последние новости, критика Кейт в мемуарах
В США признали, что не смогут помочь Украине и ЕС в одном вопросе
Легендарный футболист умер в первый день ЧМ-2026
Путин объяснил, чем в День России гордятся граждане
Американист сделал неутешительный прогноз об отношениях США и Европы
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.