Все лето делаю кабачковую запеканку с сыром: вкусный способ съесть много кабачков — подаю со сметаной и чесноком

Все лето делаю кабачковую запеканку с сыром: вкусный способ съесть много кабачков — подаю со сметаной и чесноком

Беру кабачки, яйца, сметану и сыр — натираю, смешиваю и запекаю в духовке. Получается обалденная вкуснятина: румяная сырная шапка, нежная сочная серединка, в которой кабачок совсем не чувствуется — тает во рту. Даже без мяса эта запеканка разлетается по тарелкам быстрее горячего.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка (около 700 г), 3 яйца, 100 г сметаны, 150 г твердого сыра, 2 ст. ложки муки, соль, перец, укроп. Кабачки натрите на крупной терке, слегка отожмите лишнюю жидкость. Яйца взбейте со сметаной, солью и перцем. Добавьте муку, рубленый укроп и кабачки, перемешайте. Половину сыра натрите и добавьте в тесто. Форму смажьте маслом, выложите массу, разровняйте. Посыпьте оставшимся тертым сыром. Запекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте постоять 10 минут, затем нарезайте. Идеальна как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту кабачковую запеканку. Даже те, кто не любит кабачки, просили добавки. Кстати, вместо сыра можно добавить брынзу или фету — вкус станет пикантнее. Находка, а не рецепт!

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