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11 июня 2026 в 09:35

Кабачковые оладьи «Минутка»: натёр, добавил яйцо и пармезан — за 10 минут гора вкуснятины к чаю. Подаю с творожным кремом и зеленью

Фото: D-NEWS.ru
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Беру молодые кабачки, яйцо и пармезан — и за 10 минут жарю хрустящие оладьи «Минутка» без лишней возни. Натираю, смешиваю, выкладываю на сковороду — и гора золотистых, румяных кружочков готова к чаю. Подаю с нежным творожным кремом и свежей зеленью — получается обалденная вкуснятина: хрустящая корочка, мягкая серединка, сырная нотка и освежающая прохлада крема.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка (около 500 г), 1 яйцо, 50 г пармезана (или любого твёрдого сыра), 2 ст. ложки муки, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Для крема: 100 г мягкого творога, 2 ст. ложки сметаны или йогурта, пучок укропа, соль. Кабачки натрите на крупной тёрке, слегка отожмите сок. Добавьте яйцо, тёртый пармезан, муку, соль и перец. Перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, жарьте с двух сторон до румянца. Для крема смешайте творог со сметаной, рубленым укропом и солью. Подавайте оладьи горячими с кремом.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти кабачковые оладьи «Минутка». Даже те, кто не любит кабачки, уплетали с творожным кремом. Кстати, вместо пармезана можно взять любой острый сыр — вкус станет пикантнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
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