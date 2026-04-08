Капуста по-корейски — это просто магия?: хрустящая закуска за сутки, без лишней мороки

Эта капуста — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется вкусной закуски без долгих заготовок. Никакой стерилизации и сложных этапов — все просто и понятно. Уже через сутки получается ароматное, хрустящее блюдо, которое подходит буквально ко всему.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная — 1,5 кг;
- морковь — 250 г;
- чеснок — 3–5 зубчиков;
- лавровый лист — 2–3 шт.;
- перец горошком — по вкусу;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 3 ст. л.;
- приправа для корейской моркови — 1 ст. л.;
- уксус 9% — 5 ст. л.
Приготовление
Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на терке, чеснок нарежьте. В чистую банку выкладывайте слоями капусту, морковь и специи, слегка утрамбовывая. Залейте кипятком, накройте и оставьте на 10 минут, затем слейте воду. На ее основе приготовьте рассол: добавьте соль, сахар и приправу, доведите до кипения, влейте уксус. Сразу же залейте капусту горячим рассолом до верха, закройте и укутайте до остывания. Через сутки уберите в холод — закуска готова. Получается сочная, в меру острая и очень аппетитная!
