Капуста по-корейски — это просто магия?: хрустящая закуска за сутки, без лишней мороки

Эта капуста — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется вкусной закуски без долгих заготовок. Никакой стерилизации и сложных этапов — все просто и понятно. Уже через сутки получается ароматное, хрустящее блюдо, которое подходит буквально ко всему.

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 1,5 кг;

морковь — 250 г;

чеснок — 3–5 зубчиков;

лавровый лист — 2–3 шт.;

перец горошком — по вкусу;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.;

приправа для корейской моркови — 1 ст. л.;

уксус 9% — 5 ст. л.

Приготовление

Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на терке, чеснок нарежьте. В чистую банку выкладывайте слоями капусту, морковь и специи, слегка утрамбовывая. Залейте кипятком, накройте и оставьте на 10 минут, затем слейте воду. На ее основе приготовьте рассол: добавьте соль, сахар и приправу, доведите до кипения, влейте уксус. Сразу же залейте капусту горячим рассолом до верха, закройте и укутайте до остывания. Через сутки уберите в холод — закуска готова. Получается сочная, в меру острая и очень аппетитная!

