Свекольно-фасолевый салат за 10 минут — яркий вкус и польза на вашем столе

Если хочется вкусного и полезного салата, но нет времени на долгие приготовления, этот вариант идеально подойдет. Фасоль и свекла создают насыщенный, гармоничный вкус, а ароматная заправка делает блюдо особенным. Приготовить салат можно буквально «на ходу», а результат впечатлит всех.
Ингредиенты:
- свекла — 2 шт.;
- консервированная фасоль — 1 банка;
- грецкие орехи — 30 г;
- петрушка или кинза — 2 веточки;
- рафинированное масло — 2–3 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- мед или сахар — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Свеклу отварите или запеките, натрите на крупной терке. Фасоль слейте и соедините со свеклой. Орехи измельчите, зелень нарежьте, добавьте к овощам. Для заправки смешайте масло, лимонный сок, мед и измельченный чеснок. Полейте салат, перемешайте и подавайте. Ярко, вкусно и полезно — салат украсит любой стол, будь то будни или праздник.
