24 марта 2026 в 15:15

Свекольно-фасолевый салат за 10 минут — яркий вкус и польза на вашем столе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется вкусного и полезного салата, но нет времени на долгие приготовления, этот вариант идеально подойдет. Фасоль и свекла создают насыщенный, гармоничный вкус, а ароматная заправка делает блюдо особенным. Приготовить салат можно буквально «на ходу», а результат впечатлит всех.

Ингредиенты:

  • свекла — 2 шт.;
  • консервированная фасоль — 1 банка;
  • грецкие орехи — 30 г;
  • петрушка или кинза — 2 веточки;
  • рафинированное масло — 2–3 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • мед или сахар — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Свеклу отварите или запеките, натрите на крупной терке. Фасоль слейте и соедините со свеклой. Орехи измельчите, зелень нарежьте, добавьте к овощам. Для заправки смешайте масло, лимонный сок, мед и измельченный чеснок. Полейте салат, перемешайте и подавайте. Ярко, вкусно и полезно — салат украсит любой стол, будь то будни или праздник.

Ранее сообщалось, что иногда хочется побаловать себя домашними пирожными, но без долгой возни с тестом. В таком случае выручает простой десерт из готового слоеного теста.

Проверено редакцией
Марина Макарова
М. Макарова
