Свекольно-фасолевый салат за 10 минут — яркий вкус и польза на вашем столе

Если хочется вкусного и полезного салата, но нет времени на долгие приготовления, этот вариант идеально подойдет. Фасоль и свекла создают насыщенный, гармоничный вкус, а ароматная заправка делает блюдо особенным. Приготовить салат можно буквально «на ходу», а результат впечатлит всех.

Ингредиенты:

свекла — 2 шт.;

консервированная фасоль — 1 банка;

грецкие орехи — 30 г;

петрушка или кинза — 2 веточки;

рафинированное масло — 2–3 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

мед или сахар — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление

Свеклу отварите или запеките, натрите на крупной терке. Фасоль слейте и соедините со свеклой. Орехи измельчите, зелень нарежьте, добавьте к овощам. Для заправки смешайте масло, лимонный сок, мед и измельченный чеснок. Полейте салат, перемешайте и подавайте. Ярко, вкусно и полезно — салат украсит любой стол, будь то будни или праздник.

