Пирожные как эклеры за считаные минуты: ленивый десерт из слоеного теста с кремом

Пирожные как эклеры за считаные минуты: ленивый десерт из слоеного теста с кремом

Иногда хочется побаловать себя домашними пирожными, но без долгой возни с тестом. В таком случае выручает простой десерт из готового слоеного теста, который по вкусу напоминает эклеры. Готовится он быстро, а нежный сливочный крем делает выпечку особенно мягкой и аппетитной.

Ингредиенты:

слоеное тесто — 700 г;

молоко — 30 мл.

Для крема:

сливки 30% — 150 мл;

сахарная пудра — 100 г;

маскарпоне — 100 г.

Приготовление

Слоеное тесто заранее размораживают и раскатывают в прямоугольный пласт толщиной около 3 мм. Затем его складывают пополам и нарезают на небольшие полоски примерно 3 × 8 см — это будут заготовки для будущих пирожных. Поверхность аккуратно смазывают молоком при помощи кисточки.

Заготовки выкладывают на противень и отправляют в духовку, разогретую до 180 °C, примерно на 20 минут. За это время выпечка хорошо поднимется и станет золотистой.

Пока пирожные остывают, готовят крем. В миску наливают холодные сливки, добавляют сахарную пудру и маскарпоне, после чего взбивают миксером до густой и пышной массы.

Остывшие заготовки разрезают вдоль, нижнюю часть щедро смазывают кремом и накрывают второй половинкой. Получаются нежные домашние пирожные, которые по вкусу напоминают эклеры, но готовятся гораздо проще.

