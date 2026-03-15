Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 15:33

Пирожные как эклеры за считаные минуты: ленивый десерт из слоеного теста с кремом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда хочется побаловать себя домашними пирожными, но без долгой возни с тестом. В таком случае выручает простой десерт из готового слоеного теста, который по вкусу напоминает эклеры. Готовится он быстро, а нежный сливочный крем делает выпечку особенно мягкой и аппетитной.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто — 700 г;
  • молоко — 30 мл.

Для крема:

  • сливки 30% — 150 мл;
  • сахарная пудра — 100 г;
  • маскарпоне — 100 г.

Приготовление

Слоеное тесто заранее размораживают и раскатывают в прямоугольный пласт толщиной около 3 мм. Затем его складывают пополам и нарезают на небольшие полоски примерно 3 × 8 см — это будут заготовки для будущих пирожных. Поверхность аккуратно смазывают молоком при помощи кисточки.

Заготовки выкладывают на противень и отправляют в духовку, разогретую до 180 °C, примерно на 20 минут. За это время выпечка хорошо поднимется и станет золотистой.

Пока пирожные остывают, готовят крем. В миску наливают холодные сливки, добавляют сахарную пудру и маскарпоне, после чего взбивают миксером до густой и пышной массы.

Остывшие заготовки разрезают вдоль, нижнюю часть щедро смазывают кремом и накрывают второй половинкой. Получаются нежные домашние пирожные, которые по вкусу напоминают эклеры, но готовятся гораздо проще.

Ранее сообщалось, что готовое слоеное тесто — настоящее спасение для хозяйки, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное к чаю. Всего несколько простых шагов — и на кухне появляется ароматная выпечка.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран выпустил ракету «Саджиль» в конфликте с Израилем и США
«Уже на подходе»: военэксперт об освобождении Славянска
Аферист в Ростове провернул «могильный трюк» и исчез с баснословной суммой
Спасатели справились с возгоранием на нефтебазе в Краснодарском крае
Горнолыжник Бугаев добился для России триумфа на Паралимпиаде
Трое мирных жителей были серьезно ранены при ударе ВСУ по Курской области
Ушел из жизни французский комик и актер Бруно Саломон
Зеленскому напомнили об исполнении гимна Украины на пианино половым органом
Хакеры «слили» элиту ВСУ, алчный Зеленский: новости СВО к вечеру 15 марта
Панда Катюша получила подарки в свой «профессиональный» праздник
По ОАЭ прокатилась волна арестов иностранцев
Украина ввела санкции против российских паралимпийцев
Сын Дацика погиб на СВО
На Украине раскрыли, как Трамп лишил Зеленского главных надежд
«Князь Андрей», тайный брак и венчание, дочь: как живет Александр Устюгов
Дроны ВСУ в приграничье в качестве цели выбрали мирного жителя
Умер актер из фильма «Эскадрон гусар летучих» Александр Карин
Военэксперт ответил, сможет ли Украина производить сотни систем ПВО
В Израиле прокомментировали разговоры о ракетной «сокровищнице» ЦАХАЛ
На Западе узнали истинное мнение Трампа о расстановке сил на Украине
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.