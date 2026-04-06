Яичный салат, о котором забывают, а зря: вкуснота из 4 ингредиентов — легкий, свежий и очень удачный

Яичный салат — это простой набор продуктов, а вкус получается насыщенный и совсем не «скучный». Если хочется быстрого салата без лишних заморочек, этот вариант приятно удивит. Яйца дают сытность, сыр — мягкость и сливочный вкус, а черри добавляют сочности.

Кукуруза делает текстуру более интересной и слегка сладковатой. А заправка из зелени с йогуртом и чесноком собирает все воедино и делает салат свежим и ароматным.

Продукты

Яйца — 6 шт., сыр — 120–150 г, кукуруза консервированная — 150 г, помидоры черри — 200 г, густой йогурт — 3–4 ст. л., пучок зелени (лук, укроп, петрушка) — 1 шт., чеснок — 1–2 зубчика, соль — по вкусу.

Ингредиенты

Яйца отвариваем вкрутую, остужаем и нарезаем крупными кусочками. Сыр нарезаем кубиками или натираем на крупной терке. Помидоры черри разрезаем пополам, кукурузу откидываем на сито.

Для заправки мелко рубим зелень и мнем ее толкушкой, смешиваем с йогуртом и измельченным чесноком, добавляем щепотку соли. Соединяем все ингредиенты в миске, заправляем соусом и аккуратно перемешиваем.

Ранее мы делились рецептом вместо надоевших драников. Капустники на сковороде с фаршем.