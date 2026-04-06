Вместо надоевших драников — капустники на сковороде с фаршем. Получаются сочными, ароматными и тают во рту — вкуснее и быстрее пирожков

Берем фарш и пекинскую капусту и готовим оладьи, которые заменяют и котлеты, и драники, и пирожки. Если хочется чего-то простого, но очень вкусного, этот рецепт всегда выручает. Пекинская капуста делает фарш особенно нежным и сочным, без лишней тяжести.
Оладьи получаются мягкими внутри и с аппетитной корочкой снаружи. А готовятся они быстрее любых пирожков — без теста и лишних хлопот.
Продукты
Фарш (говядина или курица) — 500 г, пекинская капуста — 300 г, лук — 1 шт., яйца — 2 шт., мука — 3 ст. л., соль — 1 ч. л., черный перец — 1/2 ч. л., растительное масло — для жарки.
Приготовление
Пекинскую капусту тонко шинкуем, слегка солим и немного приминаем руками, чтобы стала мягче. Лук мелко нарезаем или натираем, добавляем к капусте вместе с фаршем, яйцами, мукой, солью и перцем, тщательно вымешиваем до густой однородной массы.
Разогреваем сковороду с маслом, выкладываем массу ложкой, формируя оладьи, и жарим на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Подаем горячими — со сметаной или любимым соусом.
