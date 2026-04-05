05 апреля 2026 в 17:03

Беру банку печени трески и собираю вкусный салат: классное сочетание с самыми простыми продуктами

Сделайте один раз — и этот нежный слоеный салат станет вашим любимым вариантом для праздников и быстрых ужинов. Печень трески сама по себе очень насыщенная и мягкая, а в сочетании с простыми овощами получается удивительно гармоничное блюдо.

Никаких сложных ингредиентов — все доступно, но вкус получается «как из ресторана».

Продукты

Печень трески — 150 г, яйца — 2 шт., сыр — 70 г, морковь — 1 шт., зеленый лук — по вкусу, майонез — 2 ст. л.

Приготовление

Печень трески разомните вилкой и выложите первым слоем. Сверху распределите тертую вареную морковь, затем добавьте слой тертого сыра и немного майонеза. Далее выложите тертые яйца и завершите все зеленым луком. Дайте салату постоять 10–15 минут, чтобы слои пропитались, — и можно подавать.

Полезный совет

Если хотите сделать салат легче, замените майонез на соус из натурального йогурта (или сметаны) с горчицей и лимонным соком — вкус останется насыщенным, а калорийность заметно снизится.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
