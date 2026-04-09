ФСБ опубликовала материалы «Смерш» о расправах в Кенигсберге ФСБ раскрыла данные «Смерш» о массовых расстрелах в Кенигсберге

ФСБ опубликовала рассекреченные архивные документы о расследовании, которое проводили сотрудники «Смерш» после взятия Кенигсберга. В материалах описываются военные преступления нацистов в последние дни перед капитуляцией города-крепости.

Войска Красной армии штурмовали Кенигсберг 6 апреля 1945 года. На следующий день гарнизон капитулировал, и сейчас этот город известен как Калининград.

В ходе расследования оперативные группы «Смерш» проводили работы на месте. Стали известны детали массовых расправ над мирными жителями и пленными.

В опубликованных данных приведены показания руководителя местной ячейки НСДАП Отто Машона. В ходе допроса он заявил, что нацисты начали уничтожать всех, кто был в лагерях, перед прибытием Красной армии.

Когда Красная армия подходила вплотную к городу, наша партийная организация <...> расстреливала по городу оставшихся советских военнопленных и гражданское население, содержавшееся тогда в лагерях, — рассказал Машон.

По его словам, только члены его партии расстреляли 1,5 тыс. человек. Среди убитых были как советские, так и итальянские военнопленные. Список пополнили гражданские лица. В документах сказано, что среди жертв числятся женщины и дети.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ рассекретила новые архивные материалы к 120-летию со дня рождения военного контрразведчика Александра Вадиса. В годы войны он отличался принципиальностью, был ярким и выдающимся человеком.