23 марта 2026 в 01:51

ФСБ обнародовала архивы о выдающемся контрразведчике из Смерша

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Федеральная служба безопасности России опубликовала новые архивные материалы к 120-летию со дня рождения выдающегося отечественного военного контрразведчика Александра Вадиса. В публикациях подчеркивается, что он отличался принципиальностью, был интересным человеком, который построил карьеру в непростое для страны время, передает РИА Новости.

В сталинский и ранний послесталинский периоды истории нашей страны для генералов советских спецслужб были характерны значительные карьерные взлеты и падения, обусловленные сложной и противоречивой внутриполитической обстановкой. Генерал-лейтенант Александр Анатольевич Вадис, яркая и незаурядная личность в отечественных спецслужбах, не стал исключением из этого правила, — заявил историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Олег Матвеев.

Известно, что Вадис руководил контрразведывательным обеспечением войск различных фронтов в ходе Курской, Белорусской и Берлинской наступательных операций. В частности, он проводил оперативные радиоигры — особый способ дезинформации вражеской разведки с помощью радиосвязи. В истории особенно отмечена радиоигра «Опыт» с весны 1943 года по август 1944 года в районе Щигры — Курск — Брянск — благодаря ей командование вермахта ничего не узнало о дислокации частей Красной Армии на Курском выступе.

Ранее ФСБ рассекретила документы о подвигах женщин-контрразведчиц. В годы Великой Отечественной войны они наравне с мужчинами участвовали в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

ФСБ
контрразведка
история
войны
