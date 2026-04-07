Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Беру муку, сыр, яйца и молоко — и за 10 минут жарю на сковороде сырную лепешку, которая становится моим идеальным завтраком с чашкой кофе или быстрым перекусом между делами.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится быстрее, чем вы успеете накрыть на стол. Получается обалденная вкуснятина: тонкая хрустящая корочка, а внутри — нежная, тягучая сырная сердцевина, которая буквально тает во рту. Сливочное масло для жарки придает лепешке особый аромат и золотистый румянец.

Для приготовления вам понадобится: 150 г муки, 200 г полутвердого сыра, 200 мл молока, 2 яйца, 0,5 чайной ложки соли, 20 г сливочного масла. В миске смешайте молоко, яйца и соль. Постепенно добавляйте просеянную муку, взбивая до однородного жидкого теста без комков. Сыр натрите на крупной терке и вмешайте в тесто.

Разогрейте сковороду с толстым дном, смажьте сливочным маслом. Выложите тесто ложкой, разровняйте в лепешку, накройте крышкой и жарьте до золотистой хрустящей корочки: маленькие лепешки — около 5 минут, большие — до 10. Переверните, жарьте еще пару минут под крышкой. Подавайте горячими. Это блюдо выручает, когда нужно быстро и сытно накормить семью.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.