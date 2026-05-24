Вместо возни с классикой делаю эти ленивые хачапури с колбасой. Сытный рецепт из того, что есть в холодильнике

Пять минут на замес, час на расстойку — и у вас на столе ароматная выпечка. Секрет в том, что колбаса не перебивает вкус сулугуни, а лишь дополняет его. Это идеальный вариант для будничного обеда, когда хочется чего-то особенного без лишних хлопот.

Что понадобится

Молоко — 200 мл, мука — 350 г, яйцо — 1 шт., масло растительное — 3 ст. л., сахар — 1 ч. л., дрожжи сухие — 5 г, соль — 1 ч. л., сулугуни — 250 г, колбаса копченая — 150 г, желток — 1 шт., вода — 2 ст. л.

Как готовлю

В теплое молоко кладу сахар и дрожжи, жду 7 минут. Вбиваю яйцо, вливаю растительное масло, всыпаю соль и муку. Замешиваю тесто 5 минут, формирую шар, накрываю пленкой и оставляю на час.

Сулугуни тру, колбасу режу брусочками, смешиваю. Тесто делю на две части, каждую раскатываю в круг. Выкладываю начинку, собираю края к центру, защипываю.

Переворачиваю швом вниз, разминаю в лепешку, прокалываю в центре. Смазываю смесью желтка и воды. Выпекаю при 190 °C 15 минут до румяной корочки. Подаю горячими, пока сыр тянется.

