Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 11:00

Вместо возни с классикой делаю эти ленивые хачапури с колбасой. Сытный рецепт из того, что есть в холодильнике

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пять минут на замес, час на расстойку — и у вас на столе ароматная выпечка. Секрет в том, что колбаса не перебивает вкус сулугуни, а лишь дополняет его. Это идеальный вариант для будничного обеда, когда хочется чего-то особенного без лишних хлопот.

Что понадобится

Молоко — 200 мл, мука — 350 г, яйцо — 1 шт., масло растительное — 3 ст. л., сахар — 1 ч. л., дрожжи сухие — 5 г, соль — 1 ч. л., сулугуни — 250 г, колбаса копченая — 150 г, желток — 1 шт., вода — 2 ст. л.

Как готовлю

В теплое молоко кладу сахар и дрожжи, жду 7 минут. Вбиваю яйцо, вливаю растительное масло, всыпаю соль и муку. Замешиваю тесто 5 минут, формирую шар, накрываю пленкой и оставляю на час.

Сулугуни тру, колбасу режу брусочками, смешиваю. Тесто делю на две части, каждую раскатываю в круг. Выкладываю начинку, собираю края к центру, защипываю.

Переворачиваю швом вниз, разминаю в лепешку, прокалываю в центре. Смазываю смесью желтка и воды. Выпекаю при 190 °C 15 минут до румяной корочки. Подаю горячими, пока сыр тянется.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
хачапури
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лантратова прибыла на место трагедии в ЛНР
Иностранные журналисты прибыли на место трагедии в Старобельске
Умер бывший спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с голосовым подтверждением
Детские врачи оказались в базе «Миротворца»
Почти 50 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Украинец пришел в военкомат и ушел из жизни
Артист Мариинского театра выстрелил в школьника в Петербурге
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 мая: где сбои в России
Стало известно о серьезной проблеме ВСУ со снарядами для БПЛА
«Особенно важно»: Дегтярев оценил решение European Gymnastics по россиянам
«Взращиваете в душах»: Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с именинами
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с домовыми чатами
Названы темы, которые Рубио обсудил с главой МИД Индии
В Финляндии назвали безумием выпад президента Чехии в сторону России
«Документировать как есть»: журналист Al Mayadeen сообщил о поездке в ЛНР
Силы ПВО некорректно сработали во время отражения ночной атаки на Украине
«Измена должна наказываться»: мужчина облил кислотой экс-возлюбленную
Россиянам раскрыли, как можно сэкономить на счетах за воду
В Европе предупредили о последствиях жесткой риторики президента Чехии
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.