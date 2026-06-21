В Донецке мирная жительница пострадала при атаке БПЛА В Киевском районе в Донецке женщина пострадала при атаке украинского БПЛА

Женщина в Киевском районе Донецка получила ранение при атаке украинского БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Пострадавшую госпитализировали.

По поступившей информации, в Киевском районе в результате атаки БПЛА пострадала женщина 1974 года рождения, — отметил он.

Утром 21 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 239 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Краснодарский край, Республику Крым, Адыгею и акватории Азовского и Черного морей.

Также уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что находится на связи с омбудсменом Крыма Александром Штехбартом в связи с атакой Вооруженных сил Украины на Керченский полуостров. По ее словам, он уже выехал к пострадавшим при ударе БПЛА.