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21 июня 2026 в 16:26

Развожаев пролил свет на ситуацию с электричеством в Крыму

Развожаев: перегрузку электросетей вокруг Севастополя удалось ликвидировать

Михаил Развожаев Михаил Развожаев Фото: Сергей Петров
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Перегрузку электрических сетей за пределами Севастополя удалось ликвидировать, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, свет уже начали возвращать потребителям.

Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован. Специалисты включают объекты генерации и дают мощность потребителям Севастополя, — написал Развожаев.

По состоянию на 11:30 в большинстве районов города электроснабжение восстановили. Глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале также заявила, что в городе также восстановили подачу энергии — большая часть территории запитана.

Ранее Развожаев сообщал, что график временного отключения энергии ввели в Севастополе. По его словам, отключение света позволит предотвратить перегруз электрических сетей за пределами города.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. По его словам, топливо будет продаваться только государственным службам.

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