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21 июня 2026 в 17:50

Володин предложил Польше выбрать сторону в вопросе Украины

Володин посоветовал Польше определиться с поддержкой неонацизма на Украине

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Польше необходимо определить, защищает ли она память о павших от нацистов или поддерживает неонацизм на Украине, заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин на заседании 70-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Он поинтересовался, готова ли Варшава быть со своим народом, передает ТАСС.

Польше надо определиться. С кем она? Со своим народом, память защищает о павших, или с преступным неонацистским режимом киевской хунты?спросил парламентарий.

Ранее Володин заявил, что пожар в Киево-Печерской лавре был намеренно организован по приказу президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, это нужно было, чтобы отвлечь внимание от преступлений Киева и обвинить Россию.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что представители Запада не стали осуждать Украину за удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области и другие преступления. По его словам, причина кроется в том, что хозяева Киева сами виновны в этих преступлениях.

Власть
Польша
Украина
Вячеслав Володин
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