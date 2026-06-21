Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 17:12

Сотни кораблей выстроили в Ормузе в ожидании «победной» сделки Трампа

Блогер Рожин: сотни кораблей выстроили в Ормузе в ожидании сделки США с Ираном

Подписывайтесь на нас в MAX

Сотни кораблей стоят в ожидании «победной» сделки американского президента Дональда Трампа с Ираном, заявил в своем Telegram-канале военблогер Борис Рожин. По его словам, движение в Ормузском проливе отсутствует.

Ситуация в Ормузском проливе на данную минуту. Движение практически отсутствует. Сотни кораблей стоят в ожидании «победной» сделки Трампа с Ираном, — написал он.

До этого Трамп заявил, что США могут начать взимать плату за проход судов через Ормузский пролив в случае недостижения окончательных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном. Он уточнил, что в течение 60-дневного срока прекращения огня плата за проход не взималась и не изменится после этого периода, если только Вашингтон сам не примет такое решение.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росреестр предупредил о схеме мошенничества с фейковыми штрафами за землю
Трамп предрек Стармеру отставку
Стало известно, как Зеленский сорвался на оскорбления из-за Польши
Сотни кораблей выстроили в Ормузе в ожидании «победной» сделки Трампа
Во Владивостоке неизвестный расстрелял автомобиль из пневматики
Букмекеры оценили шансы Месси забить Австрии
Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за погоды
Пенсионер поверил в свержение Макрона и расстрелял жандармов
Эвакуация Константиновки и бои за Купянск: новости СВО к вечеру 21 июня
Юрист объяснил, что полагается сотруднику за замещение коллеги в отпуске
Юрист рассказал о нюансах закона о платформенной экономике для покупателей
Стали известны первые результаты переговоров Ирана и США
Зритель насмерть разбился на концерте рок-группы
Володин прилетел в Белоруссию с рабочим визитом
В Пакистане разъяснили схему прохода судов через Ормузский пролив
«Только сильнее»: Трамп обратился к Ирану из-за ситуации в Ливане
Трамп захотел брать процент за пользование ключевой морской артерией
Иран и США вплотную подошли к выработке итогового соглашения по урану
Криминалист объяснил, как не попасть в сексуальное рабство в странах Азии
Развожаев пролил свет на ситуацию с электричеством в Крыму
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.