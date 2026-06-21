Сотни кораблей выстроили в Ормузе в ожидании «победной» сделки Трампа Блогер Рожин: сотни кораблей выстроили в Ормузе в ожидании сделки США с Ираном

Сотни кораблей стоят в ожидании «победной» сделки американского президента Дональда Трампа с Ираном, заявил в своем Telegram-канале военблогер Борис Рожин. По его словам, движение в Ормузском проливе отсутствует.

Ситуация в Ормузском проливе на данную минуту. Движение практически отсутствует. Сотни кораблей стоят в ожидании «победной» сделки Трампа с Ираном, — написал он.

До этого Трамп заявил, что США могут начать взимать плату за проход судов через Ормузский пролив в случае недостижения окончательных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном. Он уточнил, что в течение 60-дневного срока прекращения огня плата за проход не взималась и не изменится после этого периода, если только Вашингтон сам не примет такое решение.