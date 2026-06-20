Трамп пригрозил Ирану пошлиной за проход через Ормузский пролив Трамп допустил, что США могут начать взимать плату за проход судов через Ормуз

США могут начать взимать плату за проход судов через Ормузский пролив в случае недостижения окончательных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном, заявил в социальной сети Truth Social президент Дональд Трамп. Он уточнил, что в течение 60-дневного срока прекращения огня плата за проход не взималась. Ситуация не изменится после этого периода, если только Вашингтон сам не примет такое решение, пояснил республиканец.

По словам главы Белого дома, США могут предпринять этот шаг для получения компенсации за оказанные странам Ближнего Востока услуги в сфере безопасности. Трамп также намерен таким образом возместить «издержки в прошлом, настоящем и будущем».

Ранее власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив. Эти меры приняты в ответ на продолжение боевых действий в Ливане со стороны Израиля. Иран также обвинил США в «вопиющем» нарушении обещаний.

До этого сообщалось, что из-за атак Израиля на Ливан за сутки не менее 47 человек погибли, 97 пострадали. Среди раненых есть дети и женщины. ЦАХАЛ нанесла удары по населенным пунктам в долине Бекаа и провинции Набатия.