Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 23:09

Трамп пригрозил Ирану пошлиной за проход через Ормузский пролив

Трамп допустил, что США могут начать взимать плату за проход судов через Ормуз

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США могут начать взимать плату за проход судов через Ормузский пролив в случае недостижения окончательных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном, заявил в социальной сети Truth Social президент Дональд Трамп. Он уточнил, что в течение 60-дневного срока прекращения огня плата за проход не взималась. Ситуация не изменится после этого периода, если только Вашингтон сам не примет такое решение, пояснил республиканец.

По словам главы Белого дома, США могут предпринять этот шаг для получения компенсации за оказанные странам Ближнего Востока услуги в сфере безопасности. Трамп также намерен таким образом возместить «издержки в прошлом, настоящем и будущем».

Ранее власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив. Эти меры приняты в ответ на продолжение боевых действий в Ливане со стороны Израиля. Иран также обвинил США в «вопиющем» нарушении обещаний.

До этого сообщалось, что из-за атак Израиля на Ливан за сутки не менее 47 человек погибли, 97 пострадали. Среди раненых есть дети и женщины. ЦАХАЛ нанесла удары по населенным пунктам в долине Бекаа и провинции Набатия.

США
Иран
Дональд Трамп
Ормузский пролив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обратился к российским медикам в профессиональный праздник
В Газе погиб оператор телеканала Al Jazeera Mubasher
Спасаемся от туберкулеза: как защититься, можно ли вылечить. Емкий ликбез
Как «ЛизаАлерт» находит пропавших людей — все началось с 4-летней Лизы
Иранская делегация прибыла на переговоры с США
«Да, раскаиваюсь»: подозреваемый в убийстве в Краснодаре сделал заявление
Напавший на жителей Шотландии мужчина ранил пять человек
«Болевой порог превышен»: в Польше объяснили лишение награды Зеленского
Тело пропавшей после прогулок у реки девочки найдено в Самарской области
Стройка в Балашихе превратилась в гладиаторскую арену с арматурой
Трамп пригрозил Ирану пошлиной за проход через Ормузский пролив
Лидер РДК на деньги европейских спонсоров возвел себе особняк
В Запорожской области уничтожили двух элитных офицеров ВСУ
Атака ВСУ спровоцировала пожар в частном дворе кубанского Крымска
Бывший замгубернатора Югры погиб в зоне СВО
Сборная Нидерландов разгромила Швецию в матче ЧМ-2026
Двое подростков получили тяжелые ожоги после аварии на питбайке
FPV-дрон ВСУ влетел в многоэтажку под Белгородом
Десятки тысяч человек остались без воды в Омской области
Взрослый мужчина избил подростка за детскую шутку
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.