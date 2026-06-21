На Западе раскрыли главные темы переговоров Ирана и США FT: первой темой переговоров Ирана и США станет урегулирование ситуации в Ливане

Первой темой переговоров между делегациями Ирана и США в швейцарском Бюргенштоке станет вопрос прекращения огня в Ливане, сообщила газета Financial Times. По информации неназванного дипломата, делегации обсудят создание механизма для отслеживания нарушений и поддержания мира.

После этого планируется перейти к обсуждению статуса Ормузского пролива и ядерной программы Ирана. Издание отмечает, что вопросы иранского атома будут изучать в течение нескольких недель.

Технические консультации между США и Ираном запланированы на 21 июня. В этих переговорах также примут участие представители Пакистана и Катара.

Ранее сообщалось, что иранская делегация прибыла в швейцарский Цюрих для переговоров с американской стороной. В состав делегации вошли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, глава МИД Аббас Арагчи, замглавы Совета безопасности Али Багери Кани и председатель Центробанка Абдольнасер Хеммати.

До этого Иран сделал заявление в адрес Соединенных Штатов, указав на возможные последствия нарушения соглашения. Как отметил председатель парламента Ирана Мохаммад-Бакер Галибаф, Тегеран готов дать резкий отпор в случае, если американская сторона нарушит условия договора.