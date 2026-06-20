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20 июня 2026 в 23:59

Иранская делегация прибыла на переговоры с США

Иранская делегация прибыла в швейцарский Цюрих на переговоры с США

Флаги США и Ирана Флаги США и Ирана Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Иранская делегация прибыла в швейцарский Цюрих для переговоров с американской стороной, сообщила гостелерадиокомпания страны. В состав делегации вошли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, глава МИД Аббас Арагчи, замглавы Совета безопасности Али Багери Кани и председатель Центробанка Абдольнасер Хеммати.

На переговорах стороны обсудят условия реализации двустороннего меморандума о взаимопонимании. Детали повестки и сроки встречи не уточняются.

Президент США Дональд Трамп уже подтвердил, что соглашение между странами фактически заключено. Ожидается, что по итогам встречи будут уточнены процедурные вопросы подписания документа.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс указывал, что переговоры США и Ирана могут начаться в Швейцарии в воскресенье, 21 июня. По его словам, такие вещи всегда бывают немного непредсказуемыми.

До этого стало известно, что в американском правительстве усиливается разобщенность между ключевыми фигурами на фоне перехода в очередную стадию военной кампании в Иране. Представители Пентагона во время закрытых совещаний с членами Конгресса США акцентируют внимание на том, что задачи Вашингтона сводятся лишь к ликвидации иранских пусковых установок для баллистических ракет. При этом удары по ядерным объектам не предусмотрены, равно как и попытки сменить действующий в Тегеране политический режим.

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