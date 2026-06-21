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21 июня 2026 в 17:12

Во Владивостоке неизвестный расстрелял автомобиль из пневматики

Полиция Владивостока ищет стрелявшего по автомобилю из пневматики

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Полиция Владивостока проводит проверку после публикации в соцсетях сообщения о стрельбе по автомобилю из предмета, который похож на пневматическое оружие, сообщает УМВД города в своем Telegram-канале. Инцидент произошел на улице Окатовая в Первомайском районе.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о том, что на улице Окатовая гражданин произвел выстрелы по автомобилю из предмета, конструктивно схожего с пневматическим оружием. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, — отметили в ведомстве.

Правоохранители устанавливают личность и местонахождение предполагаемого стрелка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. В полиции также напомнили гражданам о необходимости срочно информировать дежурную часть о любых правонарушениях.

Ранее в Новосибирске мужчина открыл стрельбу из пистолета по автомобилю во дворе жилого дома. По данным правоохранителей, компания распивала алкоголь у подъезда, когда один из мужчин неожиданно атаковал проезжавшую машину, а затем принес оружие и продолжил обстрел транспортного средства.

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