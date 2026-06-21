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21 июня 2026 в 17:00

Юрист объяснил, что полагается сотруднику за замещение коллеги в отпуске

Юрист Можальский: замещающие коллег сотрудники имеют право на доплату

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудник, замещающий ушедшего в отпуск коллегу, имеет право на денежное вознаграждение, заявил NEWS.ru помощник депутата Госдумы, юрист-международник Марк Можальский. По его словам, исполнение чужих служебных обязанностей должно быть прописано в документах. На практике это нередко происходит без соответствующего оформления и согласия работника.

Если сотрудник во время отпуска коллеги выполняет его обязанности наряду со своей основной работой, такая дополнительная нагрузка должна быть оплачена. Размер доплаты определяется соглашением сторон, но работодатель не вправе требовать выполнения дополнительной работы без согласия работника и соответствующего оформления. Наиболее распространенная ошибка — фактическое замещение без документов и выплаты компенсации, — объяснил Можальский.

В случае нарушения трудовых прав нужно обратиться к работодателю с письменным заявлением и запросить разъяснений по вопросу оплаты дополнительной работы, добавил эксперт. Если проблема не решена, можно подать жалобу в территориальный отдел инспекции труда, которая должна провести проверку и выдать работодателю предписание об устранении нарушений, заключил Можальский.

Ранее юрис Александр Южалин сообщил, что для перехода на удаленную работу сотруднику следует написать соответствующее письмо на имя работодателя. Он напомнил, что перевестись на дистанционку можно только с согласия руководителя, который имеет право отказать без объяснения причин.

Общество
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трудовое законодательство
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